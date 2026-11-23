Бъдещето на Джамал Мусиала продължава да бъде водеща тема в Байерн Мюнхен. То изглежда все по-несигурно след последните коментари на председателя на изпълнителния съвет на клуба Карл-Хайнц Румениге, който намекна, че клубът може да преразгледа финансовите условия на договора му и коментира евентуална раздяла. Както е известно, 23-годишният футболист се лекува от неврологична дисфункция, която причинява кратки моменти на загуба на съзнание.

Казусът около Джама Мусиала става все по-сложен

Обяснението, дадено по-рано през сезона за припадъците на Мусиала на терена, беше лека промяна в медикаментозното му лечение. Въпреки изясняването на ситуацията, това беше сезон, изпълнен с трудности за германския национал, който записа едва четири мача в Бундеслигата. Той също така е пропуснал всички с изключение на един от мачовете на Байерн в Шампионска лига и Купата на Германия. Изглежда, че трудният сезон на Мусиала ще продължи след сърцераздирателната новина, съобщена от вестник "Bild".

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23-годишният футболист претърпя поредно влошаване на състоянието си миналия понеделник. Това се случи точно в деня, в който надзорният съвет на клуба се събра, за да обсъди как да се процедира по случая му след последните събития. Това беше вторият му пристъп след припадъка по време на приятелския мач в Хайденхайм. Случилото се постави ръководството на Байерн в състояние на повишена готовност и обяснява защо Ули Хьонес, главният изпълнителен директор Ян-Кристиан Дресен, а след това и Румениге се изказаха публично относно бъдещето на футболиста.

Хьонес изрази съмнение дали Мусиала ще успее да възвърне предишното си ниво на игра и намекна, че клубът може да съкрати договора му, ако проблемът продължи. По този начин той обобщи тъжното състояние на съвременния футбол, в който здравето на играча остава на второ място след финансовата страна. Румениге заяви, че клубът ще трябва да обмисли дългосрочното му бъдеще в Мюнхен и да преразгледа финансовите условия на договора, който изтича през юни 2030 година.

От Висшата лига следят ситуацията около Мусиала

Тъй като бъдещето на германския национал в баварския клуб изглежда несигурно поради проблемите му със здравето, няколко клуба от Висшата лига следят ситуацията. Арсенал и Ливърпул го харесват от години и ако той наистина стане свободен агент през 2027 година, това може да предизвика голяма битка за трансфера му през лятото. Челси и Манчестър Сити също следят ситуацията. Въпреки това именно Арсенал и Ливърпул са най-силно свързвани с интерес към звездата на Байерн. Сега би било справедливо да се предположи, че и двата клуба ще подходят предпазливо към сделката, не само заради финансовите разходи, но и защото може да искат гаранции относно здравословното му състояние. Историята му с контузии също ще трябва да бъде внимателно преценена, преди някой от тях да поеме такъв ангажимент. Въпреки това, възможности за привличане на играч от класата на Мусиала се появяват рядко.

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