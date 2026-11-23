Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов най-накрая се завърна в игра. Нападателят отсъстваше дълго от терените, след като трябваше да се подложи на операция през март месец. Преди седмица той се появи в контролата на ПАОК срещу Партизан Белград, а дни по-късно влезе от пейката при победата с 4:0 над Кифися в гръцкото първенство. Сега треньорът на "двуглавите орли" Алесио Лиши обърна специално внимание на завръщането на българския национал и ролята му в отбора.

Треньорът на ПАОК похвали Кирил Десподов

След края на срещата с Кифися наставникът на ПАОК изрази задоволството си, че отново може да разчита на Десподов след дълго отсъствие. Лиши засегна и въпроса с новите договори на българина и Андрия Живкович, които бяха подписани миналата седмица. Той подчерта взаимодействието между двамата и заяви: "Много е важно, Десподов се завръща с голям апетит и няма нужда да ви казвам какво ниво има, вие го знаете много добре. Завръщането на Живкович също е много важно, тъй като и двамата имат много високо ниво на представяне. Десподов се завръща с голяма жажда за футбол, казах ви вече. Най-важното за Десподов е, че е в много добро психологическо състояние. Подновяването на договора му и завръщането му в игра му позволяват най-накрая да остави зад гърба си един труден период."

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След това Лиши подчерта, че очакванията му за българското крило са много високи, но е напълно наясно, че ще трябва време, за да вдигне темпото и да бъде максимално полезен. Въпреки липсата на игровата практика, Десподов се опитваше да създава положения с центрирания и изпълнени статични положения, показвайки готовност да участва в атакуващата игра. Използването му отляво обаче подчерта познат проблем. Българинът сякаш не е в състояние да поддържа тази специфична роля със същата ефективност, а и вероятно умората оказа влияние.

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