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Златан Ибрахимович посочи своя фаворит за "Златната топка" през 2026 година

03 октомври 2026, 13:37 часа 793 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Златан Ибрахимович посочи своя фаворит за "Златната топка" през 2026 година

Въпросът кой заслужава да спечели "Златната топка" през 2026 година продължава да бъде водеща тема в световния футбол. На 26 октомври в Лондон ще се проведе церемонията по връчването на най-престижната индивидуална награда, а битката е по-оспорвана от всякога. Хари Кейн, Килиан Мбапе и Ламин Ямал са водещите претенденти за трофея. А дебатът кой измежду тримата заслужава да спечели най-много вече обхваща някои от най-големите имена във футбола. Сега Златан Ибрахимович изказа мнението си, като не се поколеба, когато беше попитан кой играч трябва да триумфира.

Ибрахимович обяви своя фаворит за "Златната топка"

В интервю за "ESPN FC" Ибрахимович беше помолен в серия от бързи въпроси да посочи своя фаворит за тазгодишната награда "Златната топка", като шведската легенда бързо се спря на сензацията на Барселона Ламин Ямал. Това не беше първият път, в който бившият нападател подкрепи крилото. Преди месец той бе категоричен в избора си в разговор с Кевин Харт: "Ако трябва да избера един човек, разбира се, бих избрал Ямал. В момента Ямал е моят играч." Неговата многократна подкрепа за Ямал го нарежда сред нарастващата група футболни личности, които публично похвалиха тийнейджъра за престижната индивидуална награда.

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Ламин Ямал

Ибрахимович е най-новото голямо име, което подкрепи Ямал

Подкрепата на Ибрахимович има специално значение поради собствената му история с Барселона, където игра през сезон 2009/10, както и защото той вече е говорил открито за качествата, които вижда в по-младото поколение футболисти. Той вече два пъти изрази подкрепата си за Ямал - първо по време на разговора си с Кевин Харт и отново в бързата серия от въпроси на ESPN FC, където веднага избра тийнейджъра от Барселона, когато беше попитан кой според него ще спечели "Златната топка". Окончателното решение обаче не зависи от него и ще бъде взето от журналистите, отговорни за гласуването, като резултатът ще бъде обявен на церемонията в Лондон на 26 октомври.

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Барселона Златан Ибрахимович Златна топка Ламин Ямал
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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