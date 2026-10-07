С 12 гола в 11 мача! Феновете във Франция посочиха кой трябва да спечели "Златната топка"

Международната пауза отдавна се възприема от фенове на футбола като досадно прекъсване на клубния календар, особено през септември, когато отборите едва започват да навлизат в ритъм. Клубовете също я считат за неудобство, тъй като ключовите играчи често се завръщат с контузии или с понижена самоувереност, ако националният им отбор не се е представил добре. ФИФА обаче обърна внимание на този проблем и въведе значителни промени в календара си за сезон 2026/27.

Една звезда се отличи най-ярко през международната пауза

Сега има само три международни паузи вместо четири, които ще се проведат от 21 септември до 6 октомври, от 9 ноември до 17 ноември и от 22 март до 30 март. Четвъртата и петата пауза също ще се проведат през юни и юли, което ще даде възможност за провеждането на турнири, когато повечето клубни първенства са в пауза. Всичко това би трябвало да има положителен ефект в по-широкия контекст, но тази първа триседмична пауза беше най-дългата досега, като националните отбори изиграха по четири мача, което изпита търпението на феновете. Не всички срещи се превърнаха в зрелище и, неизбежно, списъкът с контузените звезди се удължи.

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Въпреки това като цяло положителните моменти надделяха над отрицателните. Много известни имена се изявиха за своите страни, а някои нови лица направиха незабавно впечатление. Несъмнено една от най-големите звезди беше Майкъл Олисе. Френският ас затвърди статута си на един от най-добрите футболисти в света. Той стартира сезона с Байерн Мюнхен по блестящ начин, отбелязвайки осем гола и асистирайки за още четири. Олисе продължи да показва зашеметяваща форма по време на първото събиране на националния отбор на Франция под ръководството на Зинедин Зидан.

Франция победи Турция с 1:0, след като Олисе изпълни асистира по великолепен начин за гола на Килиан Мбапе, а след това сам направи разликата, влизайки като резерва при победата със същия резултат срещу Белгия. Олисе се втурна с топката с пълна скорост от дълбоко в собствената си половина чак до границата на наказателното поле, като по пътя изпревари трима защитници, преди да насочи топката в долния ъгъл с безупречно самообладание и точност. След това Зидан беше принуден да върне Олизе в стартовия си състав за мача на "петлите" с Италия, а той добави още един невероятен гол към колекцията си от най-добри моменти. Раян Шерки му заложи топката след пряк свободен удар, а 24-годишният играч я вкара под напречната греда, като отново направи трудното да изглежда абсурдно лесно.

"Олисе, "Златна топка" след невероятния старт на сезона

Мбапе може и да е капитан, но Олисе придава на Франция онзи "X-фактор" и с всеки изминал мач става все по-значим. Това стана ясно в последния мач на Франция преди паузата - реваншът срещу Белгия на "Стад дьо Франс". "Петлите" губеха с един гол към 60-ата минута, когато Олисе влезе в игра, и той разпръсна магията си, за да обърне хода на мача. Дезире Дуе изравни резултата, след което Олисе подаде прецизно назад към Шерки, който изведе Франция напред, а след това суперрезервата отбеляза и два гола, за да запечата драматичната победа с 4:1. Така Олисе вече има 12 гола и 6 асистенции в 11 мача. Струва си да припомним, че през миналия сезон френската звезда записа 27 попадения и подаде за още 40 в 69 участия. Към края на мача с Белгия домакинските фенове с пълно гърло скандираха: "Олисе, "Златна топка"! Олисе, "Златна топка"!" И нека бъдем честни... той би бил повече от достоен победител.

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