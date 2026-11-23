Серията от неубедителни резултати повдигна сериозни въпроси около бъдещето на пореден мениджър във Висшата лига. Става въпрос за Шаби Алонсо, който изведе Челси до само една победа в последните пет мача. Злощастното представяне на "сините" започна в края на октомври, когато допуснаха загуба от Тотнъм. Последва отпадане на дузпи от Ливърпул в Купата на лигата. След това лондончани победиха Манчестър Юнайтед, преди да допуснат поражение от Съндърланд и разгром с 1:4 от Лийдс в последния кръг.

Въпроси около бъдещето на Шаби Алонсо в Челси

Това логично повдигна въпроси около бъдещето на Алонсо, който пристигна на "Стамфорд Бридж" през лятото. По последна информация на Острова испанецът е бил предупреден, че ще бъде уволнен, ако резултатите не се подобрят бързо. По време на загубата от Лийдс той бе подложен на сериозна критика. Смени на Алонсо често са предизвиквали недоумение, а вкарването на Мало Густо беше посрещнато с скандирания от част от феновете: "Не знаеш какво правиш", макар че се смята, че ще отнеме известно време, докато методите му дадат резултат.

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В репортаж от неделя се твърди, че Алонсо е изправен пред "бунт" в съблекалнята на Челси, като атмосферата около тренировъчната база в Кобъм се описва като ужасна. В доклада на "Football Insider" се добавя: "Ръководството на клуба е все по-разочаровано от липсата на постоянство в отбора на Алонсо." Въпреки това журналистът от "Daily Mail" Кийрън Гил разкри, че шефовете няма да уволнят Алонсо в близко бъдеще, тъй като планират да му дадат време на треньорския пост. Челси гостува на изпадналия в криза Нотингам Форест следващия уикенд, преди да приеме застрашения от изпадане Кристъл Палас седмица по-късно.

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