Спасителят на Ливърпул: "50 хиляди души ме освиркваха, затова обичам футбола"

През миналия сезон единственият футболист, който държеше постоянно високо ниво в Ливърпул, и на моменти дори носеше отбора на гърба си, беше Доминик Собослай. Унгарецът носи капитанската лента в немалко мачове на "червените", като му се наложи да играе на няколко различни позиции, поради контузии в лагера на мърсисайдци. В пърия мач от настоящата кампания той отново се прояви като герой, след като вкара гол от дузпа дълбоко в добавеното време, за да изравни срещу Нюкасъл.

Доминик Собослай: "Тренирах много изпълнения на дузпи"

Пред "Скай Спортс" Доминик Собослай разказа за момента на дузпата, освиркванията от трибуните и как не е можел да чуе сигнала на съдията. Ето какво разказа унгарецът: "Толкова беше шумно, че не чух сигнала на съдията. Наложи се да го погледна, за да се уверя, че мога да бия дузпата. Той ме погледна и си казах: "Окей, време е". По време на подготовката тренирах много изпълнения на дузпи, но в контролите така и не получихме такава. В тренировките обаче го правех и това е моментът да благодаря на резервните вратари.

Още: Легенда разсипа Ливърпул: Най-лошият трансферен прозорец в историята на Висшата лига

"Не можеш собствения си глас даже да чуеш"

От този мач извличаме позитивите, тъй като е едва първият за сезона. Гледаме напред.Не знам колко души имаше на стадиона. Може би 50 хиляди ме освиркваха при изпълнението на дузпата. Не можеш собствения си глас даже да чуеш. Затова обаче обичаме футбола. Затова аз обичам футбола. Както казах и по-рано, продължаваме напред".

Още: Добри новини: Илия Груев е близо до завръщане във Висшата лига