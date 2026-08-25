Новата перла на Барселона счупи дългогодишен рекорд на Ла Лига в дебюта си

Само няколко минути бяха необходими на новата перла на Барселона, за да остави своя отпечатък на терена в дебюта си. Антъни Гордън направи незабавно впечатление на феновете в първия си официален мач, като подобри дългогодишен рекорд в Ла Лига. Англичанинът беше включен в състава като резерва за старта на каталунците в първенството срещу Елче в неделя, като остана в сянката на другото ново попълнение Карим Адейеми, който беше играл в предсезонните мачове срещу Бирмингам и Ал Ахли.

Антъни Гордън блесна в дебюта си за Барселона

Бившият играч на Нюкасъл трябваше да изчака своя шанс, но скоро показа класата си, като асистира на Рафиня за 3:0, само две минути след като влезе от пейката на мястото на Адейеми, който се превърна в един от голмайсторите. Само четири минути по-късно, окриленият Гордън допринесе с втората си асистенция в мача, подавайки перфектно премерена топка към Фермин Лопес, който направи резултата 4:0 с леко докосване от близко разстояние. Така английският национал вписа името си в историята, като стана първият играч през 21-ви век, който е дал две асистенции при дебюта си в Ла Лига.

ОЩЕ: Огромна мистерия в Барселона: Всички се питат какво се случва с Ламин Ямал (ВИДЕО)

26-годишният футболист сбъдва мечтата си в каталунския гранд. В изявление след убедителната победа на Барселона с 5:0 над Елче, Гордън сподели за топлото посрещане, което е получил от отбора: "Чувствам се страхотно откакто пристигнах. Казах в интервюто тогава, че момчетата ме накараха да се почувствам много добре дошъл. Вече се чувствам като у дома си. Градът е невероятен, хората са толкова приятелски настроени и мисля, че колкото по-дълго съм тук, толкова по-добър ще ставам." След това Гордън похвали Адейеми, с когото се очаква да се състезава за място в стартовия състав на Ханзи Флик: "Винаги на първо място е отборът, особено в този клуб, но големи поздравления за Карим, защото той показа страхотно представяне. Отбеляза първия си гол, работи много усилено при някои преходи в защита, така че наистина се радвам за него."

ОЩЕ: Манчестър Юнайтед взима испанец от Барселона