Политкоректната УЕФА наказва на принципа "една жена каза"

Наказанието на УЕФА към футболиста на Бенфика Джанлука Престиани е на принципа "една жена каза", пише в свой пост популярната Фейсбук група "Голове, метри, секунди". От Европейската футболна централа наложиха 1 мач на казание на Престиани след расисткия скандал от първия плейофен двубой с Реал Мадрид в Португалия. Така той няма да може да вземе участие в реванша, макар и на практика да няма реални доказателства, че той е нарушил правилата на УЕФА.

За какво наказаха Джанлука Престиани? УЕФА погази презумпцията за невинност

Двубоят между Бенфика и Реал бе прекъснат, след като Винисиус Жуниор се оплака на съдията, че е станал обект на расизъм от Престиани. Футболистът на Бенфика обаче отрече обвиненията, като съдийската бригада и делегатът на мача на практика трябваше да разчитат единствено на твърденията на Винисиус. Именно затова от "Голове, метри секунди" смятат, че УЕФА е подходила политкоректно за пореден път и е наложила наказание без ясна причина. Ето и публикацията им във Фейсбук:

"Силно покланящата се на силните на деня УЕФА - същата, за която нямаше нищо нехуманно в изиграването на футболен мач покрай все още незасъхналата кръв на 39 души на порутен стадион в Брюксел, днес за пореден път доказа, че решенията и не стъпват на никакви правни норми."

Политически зависимата футболна централа, чиито функционери от десетилетия се навеждат по особено отвратителен начин на всевъзможни политикани и кресливи оформители на общественото мнение, реши да накаже играч без наличие на доказателства за нарушение на правилника."

Още: "Скандалният" играч на Бенфика, обвинен в расизъм, може да съди Винисиус и Мбапе, ако докаже невинността си

УЕФА съобщи, че спира временно господин Джанлука Престиани (б. а. - футболист на Бенфика, срещу когото куп добре познати организации изляха тонове обвинения след пошла сценка в двубоя с Реал (Мадрид), които и до днес остават недоказуеми) "за следващия (1) мач от клубните турнири на УЕФА, за който той иначе би бил допуснат."

Отдавна на почит в модерните общества са кресливите и оплакващите се. Но пък бързината, с която УЕФА взема решение за временно спиране на права или налагане на наказание, за пореден път доказва нейната осезаема зависимост."

Логично решението бе посрещнато с вълна от възмущение, като най-често задаваният въпрос, който може да се прочете е: "Наказан за какво?", както и напомнянето, че в правото е валидна презумпцията за невинност. Право? В едно изречение с УЕФА? Нелепо е..."

Още: Специалист разкри какво е казал Винисиус по време на расисткия скандал