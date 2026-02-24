Войната в Украйна:

Политкоректната УЕФА наказва на принципа "една жена каза"

24 февруари 2026, 10:42 часа 296 прочитания 0 коментара
Политкоректната УЕФА наказва на принципа "една жена каза"

Наказанието на УЕФА към футболиста на Бенфика Джанлука Престиани е на принципа "една жена каза", пише в свой пост популярната Фейсбук група "Голове, метри, секунди". От Европейската футболна централа наложиха 1 мач на казание на Престиани след расисткия скандал от първия плейофен двубой с Реал Мадрид в Португалия. Така той няма да може да вземе участие в реванша, макар и на практика да няма реални доказателства, че той е нарушил правилата на УЕФА.

За какво наказаха Джанлука Престиани? УЕФА погази презумпцията за невинност

Двубоят между Бенфика и Реал бе прекъснат, след като Винисиус Жуниор се оплака на съдията, че е станал обект на расизъм от Престиани. Футболистът на Бенфика обаче отрече обвиненията, като съдийската бригада и делегатът на мача на практика трябваше да разчитат единствено на твърденията на Винисиус. Именно затова от "Голове, метри секунди" смятат, че УЕФА е подходила политкоректно за пореден път и е наложила наказание без ясна причина. Ето и публикацията им във Фейсбук:

"Силно покланящата се на силните на деня УЕФА - същата, за която нямаше нищо нехуманно в изиграването на футболен мач покрай все още незасъхналата кръв на 39 души на порутен стадион в Брюксел, днес за пореден път доказа, че решенията и не стъпват на никакви правни норми."

Политически зависимата футболна централа, чиито функционери от десетилетия се навеждат по особено отвратителен начин на всевъзможни политикани и кресливи оформители на общественото мнение, реши да накаже играч без наличие на доказателства за нарушение на правилника."

Още: "Скандалният" играч на Бенфика, обвинен в расизъм, може да съди Винисиус и Мбапе, ако докаже невинността си

Джанлука Престиани

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

УЕФА съобщи, че спира временно господин Джанлука Престиани (б. а. - футболист на Бенфика, срещу когото куп добре познати организации изляха тонове обвинения след пошла сценка в двубоя с Реал (Мадрид), които и до днес остават недоказуеми) "за следващия (1) мач от клубните турнири на УЕФА, за който той иначе би бил допуснат."

Отдавна на почит в модерните общества са кресливите и оплакващите се. Но пък бързината, с която УЕФА взема решение за временно спиране на права или налагане на наказание, за пореден път доказва нейната осезаема зависимост."

Логично решението бе посрещнато с вълна от възмущение, като най-често задаваният въпрос, който може да се прочете е: "Наказан за какво?", както и напомнянето, че в правото е валидна презумпцията за невинност. Право? В едно изречение с УЕФА? Нелепо е..."

Още: Специалист разкри какво е казал Винисиус по време на расисткия скандал

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
УЕФА Реал Мадрид Бенфика
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес