Програма на мачовете на Световното първенство – 14.06.2026

Четвъртият ден на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада обещава истинско зрелище. Именно 14 юни е първият ден, в който ще се изиграят общо 5 мача от програмата на надпреварата. Феновете чакат с нетърпение, тъй като най-накрая ще видят някои от големите фаворите за титлата на Мондиал'26 – Бразилия и Германия. Нидерландия и Турция също са сред тимовете, които могат да поднесат голяма изненада на турнира.

Мондиал'26: Начален час и ТВ

На 14.06.2026 година феновете на футбола ще могат да се насладят на сблъсъците между националните отбори на Бразилия и Мароко, Хаити и Шотландия, Австралия и Турция, Германия и Кюрасао, както и двубоя между Нидерландия и Япония.

В колко часа започват мачовете от ден 4 на Мондиал'26?

Първият мач в програмата на Мондиал'26 на 14 юли е този между Бразилия и Мароко. Срещата стартира в 01:00 часа българско време. Следва мача между Хаити и Шотландия. Двубоят е насрочен за 04:00 часа. Рано сутринта в неделя привържениците ще могат да гледат сблъсъка между Австралия и Турция, който започва в 07:00. В 20:00 часа Германия среща Кюрасао, докато в 23:00 започва двубоят между Нидерландия и Япония.

Кои телевизии ще предават двубоите от ден 4 на Световното?

Всички мачове на 14:06 ще бъдат предавани пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще излъчват срещите са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да ги гледате на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след техния край в спортната секция на Actualno.com.

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