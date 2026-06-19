Пълно класиране в груповата фаза на Световното първенство 2026 - още равенства в група G (ОБНОВЕНА)

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико ще бъде историческо по много причини. Една от тях е рекордният брой участници - цели 48. Съответно групите също ще бъдат най-многобройни в историята на световните първенства - 12. Освен това, за пръв път освен всички отбори, завършили на първо и второ място в групата си, осемте най-добри тима, завършили на трето място, също ще намерят мястото си на елиминациите. Това означава, че дори 1 победа в груповата фаза почти със сигурност ще осигурява класиране за елиминациите.

Мондиал 2026 започна на 11 юни с мач между домакина Мексико и ЮАР. А в тази статия ще можете да следите класирането груповата фаза.

Класиране в груповата фаза на Мондиал 2026

Група А

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Мексико 2 2 0 0 3:0 6 2 Южна Корея 2 1 0 1 2:2 3 3 Чехия 2 0 1 1 2:3 1 4 Южна Африка 2 0 1 1 1:3 1

Група B

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Канада 2 1 1 0 7:1 4 2 Швейцария 2 1 1 0 5:2 4 3 Босна и Херцеговина 2 0 1 1 2:5 1 4 Катар 2 0 1 1 1:7 1

Група C

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Бразилия 2 1 1 0 4:1 4 2 Мароко 2 1 1 0 2:1 4 3 Шотландия 2 1 0 1 1:1 3 4 Хаити 2 0 0 2 0:4 0

Група D

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 САЩ 2 2 0 0 6:1 6 2 Австралия 2 1 0 1 2:2 3 3 Парагвай 2 1 0 1 2:4 3 4 Турция 2 0 0 2 0:3 0

Група E

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Германия 2 2 0 0 9:2 6 2 Кот д'Ивоар 2 1 0 1 2:2 3 3 Еквадор 2 0 1 1 0:1 1 4 Кюрасао 2 0 1 1 1:7 1

Група F

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Нидерландия 2 1 1 0 7:3 4 2 Япония 2 1 1 0 6:2 4 3 Швеция 2 1 0 1 6:6 3 4 Тунис 2 0 0 2 1:9 0

Група G

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Иран 2 0 2 0 2:2 2 2 Белгия 2 0 1 0 1:1 2 3 Нова Зеландия 1 0 1 0 2:2 1 4 Египет 1 0 1 0 1:1 1

Група H

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Испания 2 1 1 0 4:0 4 2 Уругвай 1 0 1 0 1:1 1 3 Кабо Верде 1 0 1 0 0:0 1 4 Саудитска Арабия 2 0 1 0 1:5 1

Група I

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Франция 1 1 0 0 3:1 3 2 Норвегия 1 1 0 0 4:1 3 3 Сенегал 1 0 0 1 1:3 0 4 Ирак 1 0 0 1 1:4 0

Група J

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Аржентина 1 1 0 0 3:0 3 2 Австрия 1 1 0 0 3:1 3 3 Йордания 1 0 0 1 1:3 0 4 Алжир 1 0 0 1 0:3 0

Група K

МЯСТО ОТБОР ИМ П Р З ГР ТОЧКИ 1 Колумбия 1 1 0 0 3:1 3 2 Португалия 1 0 1 0 1:1 1 3 ДР Конго 1 0 1 0 1:1 1 4 Узбекистан 1 0 0 1 1:3 0

Група L