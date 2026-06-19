НА ЖИВО: Пред провал ли са мирните преговори между САЩ и Иран?

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Делегацията на Иран напусна мястото на преговорите със Съединените щати в Швейцария в знак на протест срещу изказванията на президента Доналд Тръмп, съобщи на 21 юни иранската информационна агенция Tasnim, свързана с Революционната гвардия. Тя се позова на източник, запознат с преговорите. И държавната телевизия Press TV излъчи репортаж, в който се казва, че делегацията е подала протест пред Вашингтон, но не се уточняваше характерът на този протест.

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