44-годишната Серина Уилямс ще играе на турнир от Големия шлем, от който има 7 титли

Легендата Серина Уилямс ще направи сензационно завръщане в на корта. 44-годишната тенисистка получи "уайлд кард" за турнира от Големия шлем на трева - Уимбълдън. Това ще бъде първото участие на американката в индивидуалната надпревара от близо четири години насам, след като тя се оттегли от спорта по време на US Open 2022. Седем от общо 23 титли от Големия шлем на Уилямс са дошли именно на "свещената трева".

Серина Уилямс ще играе на Уимбълдън

Уилямс възобнови кариерата си в двойките в началото на сезона на трева този месец. 44-годишната тенисистка вече беше получила "уайлд кард" за участие в схемата на женските двойки на Уимбълдън заедно с 46-годишната си сестра Винъс. Въпреки това тя избягваше въпроса дали планира да се завърне в индивидуалния турнир. Миналата седмица заяви, че не е сигурна дали ще приеме подобно предложение. В крайна сметка организаторите на Уимбълдън ѝ изпратиха последната покана и по всичко изглежда, че Серина няма да откаже възможността.

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Уилямс бе спечелила мача си при завръщането си в двойките заедно с Виктория Мбоко в "Куинс Клуб", но Мбоко бе принудена да се оттегли от турнира поради сериозната контузия в коляното. След това Уилямс игра заедно с Каролина Мухова в Берлин тази седмица, като двойката загуби в първия си мач, но американката заяви, че е доволна от нивото си на игра. Останалата част от седмицата тя прекара в тренировки на тревните кортове на "Ол Инглънд Клуб" в подготовка за завръщането си.

След като претърпя сериозна контузия на задната част на бедрото, падайки на хлъзгавия Централен корт в мача си от първия кръг през 2021 г., Уилямс беше победена на старта на Уимбълдън 2022 от № 115 в света Хармони Тан - загуба, която според мнозина е допринесла за мотивацията ѝ да се завърне днес. Тя не е печелила мач на сингъл в турнира от 2019 година насам.

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