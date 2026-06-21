Докато в Москва крият истината от Путин, Русия катастрофално се проваля в догонването на Украйна

Гъстите облаци дим над Москва тази седмица, когато украинските дронове удариха най-голямата петролна рафинерия в руската столица, ясно показаха, че Украйна е изпреварила с много руската армия, която сега е поставена в ролята на догонващ и има доста да наваксва. Иновациите на Украйна постигнаха такова ниво, че отнеха на Русия най-голямото преимущество, което имаше досега - това в количеството човешка сила. Това пише в свой материал днес The Financial Times.

Изданието цитира финландската организация Black Bird Group, според която руските сили са поели контрол над едва 164 кв. км територия между февруари и май тази година, в сравнение с 1151 кв. км през същия период на миналата година.

"Проблемът за Русия е, че настоящите тактики не предоставят инструментите за постигане на по-мащабни успехи, а руснаците не успяха да намерят нови инструменти", обяснява изпълнителният директор на Black Bird Емил Кастехелми.

Иновациите на Украйна в новите технологии и най-вече в дроновете обърнаха хода на събитията в нейна полза. Украйна просто замести с дронове недостигащите й войници в жива сила и с това тотално преобърна плановете и сметките на Кремъл.

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"Роботизацията значително намали значението на числеността на войските, което промени ситуацията. Сега ви трябват 10 000 или 20 000 оператори на дронове, а не стотици хиляди войници, седнали в окопите", казва военен, цитиран от изданието.

Русия или изобщо не успява да реагира на това адекватно, или реакцията й е твърде закъсняла, смята друг източник на FT.

С помощта на дроновете украинските сили успяха да прекъснат доставките на руснаците и да хванат в капан техните военни на фронта. Същото се опитва да прави и руското подразделение за дронове "Рубикон", но далеч не се справя толкова успешно.

"Технически руснаците са изостанали, не могат да действат в същия мащаб и нямат [комуникации]", казва източникът. По думите му, това е много показателно - в съвременната война вече не бива да се разчита на артилерията, основното го решават дроновете.

Отделно от това украинците успяват все повече да изолират полуостров Крим, прекъсвайки логистиката на руснаците - след ударите по Чонгарския мост, който свързва Крим с окупираните части на Херсонска област, ВСУ поеха контрола и върху сухопътната магистрала към Крим, през която Русия също снабдяваше войските си на полуострова и на южния фронт. Руските камиони и цистерни с гориво и оборудване са атакувани всекидневно от украинските дронове, а щетите за руснаците са болезнени.

Според трима западни разузнавателни служители, руският военен сектор вече работи почти на предела си и няма повече капацитет, а рекордно ниската безработица затруднява привличането на квалифицирани работници за работа в областта на напредналите технологии, включително производството на дронове. Без инвестиции Русия не може повече да увеличи производството си, а инвестирането ще отнеме години.

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В същото време бивши служители на Кремъл казват пред изданието, че Владимир Путин е манипулиран от военното ръководство на армията си, като докладите, които се подготвят за него, сериозно изкривяват реалността. Затова Путин продължава да вярва, че е само въпрос на време да постигне своето. "Путин е силно повлиян от военните, които го манипулират много умело. Той разбира това, но искрено им се доверява и им позволява да го правят. Ако аз бях слушал докладите на Герасимов по три пъти на ден от сутрин до вечер, и аз щях да възприемам реалността по различен начин", казва един от източниците.

На Украйна обаче й остава да намери решение и на руските планиращи бомби (КАБ), с които руснаците все още успяват да нанасят големи щети по украинските позиции. Това признава и Олексий Мелник, бивш подполковник от украинските военновъздушни сили и сега съдиректор на мозъчния тръст "Център Разумков" в Киев. Прогнозата е, че Русия ще изстреля повече от 75 000 управляеми бомби тази година в сравнение с около 60 000 през 2025 г., според доклад на украински военен изследователски институт.

Украинските военновъздушни сили се борят и с балистичните и хиперзвукови ракети, които Русия изстрелва, включително срещу Киев, на фона на постоянния недостиг на противовъздушни ракети.

Русия "ще търси различни начини да повлияе на вземането на решения в Украйна, но освен ядрените оръжия, не мисля, че те наистина вече могат да направят много, за да променят хода на развитието на боевете през следващите месеци, освен ако не обявят нова частична мобилизация", казва Конрад Музика, директор на Rochan Consulting, полска аналитична група, следяща войната.