Кабинетът "Радев":

Почти всички израелци смятат, че Иран е победител във войната

22 юни 2026, 0:11 часа 271 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Почти всички израелци смятат, че Иран е победител във войната

Преобладаващата част от израелците, участвали в анкета на Еврейския университет в Йерусалим, смятат, че Техеран е излязъл победител започнатата от САЩ и Израел война, като делът на респондентите, споделящи това мнение, възлиза на 92%, предаде ДПА.

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Публикуваните днес резултати от анкетата, която е проведена в сътрудничество с института "Агам", сочат, че 83% от респондентите са на мнение, че кампанията е отслабила сигурността на Израел в дългосрочен план, а 86% определят последиците от войната като отрицателни. Около 73% от анкетираните споделят, че "не вярват" на твърдението на премиера Бенямин Нетаняху, че Израел е постигнал значителни успехи и е отстранил "екзистенциална заплаха", а 88% са на мнение, че Израел не е успял да постигне целите си или е изпълнил само част от тях.

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Делът на респондентите, оценяващи ръководството на Нетаняху на кампанията като лошо или неуспешно, възлиза на 56%. Анкетата е проведена между 17 и 20 юни сред 3644 израелци, навършили 17-годишна възраст, предава БТА.

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анкета допитване война Израел война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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