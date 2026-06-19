Белгия не успя да пречупи коравия Иран и дори беше близо до голямо разочарование на Мондиал 2026

Отборите на Белгия и Иран не излъчиха победител в срещата им от втория кръг на груповата фаза на Световно първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Двата тима изиграха един изкючително напрегнат двубой, като напрежението взе своя връх в 66-а минута, когато европейската страна остана с човек по-малко на терена. "Персийските лъвове" предложиха сериозна съпротива и дори стигнаха до попадение, което бе отменено заради засада. Така Белгия и Иран си поделиха по точка в битката им в група G.

Белгия и Иран завършиха наравно първия си мач в историята

Белгийците първи пробваха мерника си, когато Кевин де Бройне отправи неточен удар в 8-а минута. Последва още един опит на опитния халф, който бе блокиран, а при добавката Максим Де Кюпер прати топката в ръцете на иранския страж. След четвърт час игра футболистите на Иран също застрашиха съперниковата врата, като се наложи Тибо Куртоа да се намесва. Малко след това "персийските лъвове" изненадващо стигнаха до гол. Мехди Тареми прати топката в мрежата на Куртоа при хитро изпълнение на пряк свободен удар, но ВАР отмени попадението му поради засада. В края на полувремето Де Бройне и Де Кюпер отново пробваха късмета си, но не точно. Така двата тима се оттеглиха на почивката при 0:0.

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Белгия даде инициативата на Иран през второто полувреме

Иранците, които успяха да изнервят Белгия през първото полувреме, излязоха в търсене на победата през второто полувреме. В началните минути те отправиха няколко опасни удара, загатвайки, че няма да оставят инициативата на европейския си съперник. "Персийските лъвове" отправиха пет удара, един от които беше съвсем близо до целта, но Куртоа се намеси, за да опази мрежата си. Минути след това белгийците пропиляха най-доброто си положение в целия мач, след като иранският страж спаси удар от упор на Де Кюпер. Малко след това той отрази добър удар на Доди Лукебакио.

Явно по заръка на треньора си, футболистите на Иран продължиха да накъсват играта и скоро напрежението си каза думата. Нейтън Нгой бе изгонен с директен червен картон за остро нарушение, което направи, след като не успя да върне добре топката към Куртоа. До края на мача "персийските лъвове" стояха по-добре на терена, но така и не стигнаха до попадение и срещата приключи с нулево равенство. В самия край на мача Доди Лукебакио пропусна шанса да се превърне в герой за Белгия.

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