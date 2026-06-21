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Украйна потвърди ударите в Керченския проток: ПВО системи, радари, горивни съоръжения (ВИДЕО)

21 юни 2026, 14:22 часа 149 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Володимир Зеленський
Украйна потвърди ударите в Керченския проток: ПВО системи, радари, горивни съоръжения (ВИДЕО)

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщи, че са унищожени три железопътни моста в окупираните територии - над Северния кримски канал край Раздолно, край село Петерсгаген (бившата Кутузовка) в Запорожка област и над Сиваш в Чонгар (Херсонска област). Така украински удари са ударили съоръжения, които се използват от руснаците за военен транспорт, прехвърляне на личен състав и логистична подкрепа на окупационните сили. На 20 юни украинските Сили за безпилотни системи вече съобщиха за атака срещу пътния мост между Крим и Херсонска област.

Роберт Бровди с позивна "Мадяр", командир на Силите за безпилотни системи на ВСУ, пък публикува днес видео, показващо унищожаването на нефтохранилище в търговското пристанище в Керч на окупирания полуостров Крим, руски радари, газокомпресорни станции и цистерни с гориво в окупираните земи.

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Зеленски: Унищожени са ПВО радари и системи "Панцир"

По-рано президентът Володимир Зеленски потвърди атаки срещу руски морски логистични и нефтопреработвателни съоръжения от двете страни на Керченския проток, както и унищожаването на четири радара за ПВО системи С-400 и две ракетно-артилерийски системи за противовъздушна отбрана „Панцир“.

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„Тази нощ нашите санкции с голям обсег бяха насочени срещу военната логистика, нефтената промишленост и противовъздушната отбрана на окупаторите. Всичко това е справедлив отговор на жестоките руски удари срещу нашия народ", написа Зеленски и заговори за "успешна работа на разстояние от около 300 километра от фронтовата линия".

"Бяха поразени обекти от двете страни на Кримския мост: морска логистика за транспортиране на нефт в Краснодарския регион и нефтобаза във временно окупирания Керч. Освен това бяха успешно поразени военната логистика, както и четири радиолокационни станции, съставляващи комплекси С-400, и два комплекса „Панцир“", посочи президентът на Украйна и добави видео.

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Зеленски добави също, че за една седмица Русия е изстреляла около 2200 дрона, над 1800 управляеми бомби и 87 ракети срещу Украйна. През изминалото денонощие при ударите са загинали петима души в Запорожие и двама в Полтава, а десетки са ранени, сред които 6 деца.

Нападението в Керченския проток

Сутринта стана ясно, че нефтохранилище в търговското пристанище на Керч в анексирания Крим е било атакувано и е пламнало, а пристанището „Кавказ“ на руския бряг на Керченския проток (в Краснодарския край) също е било обхванато от пожар. По-късно местните власти потвърдиха атаките.

Според руското Министерство на здравеопазването 14 души, ранени при украинското нападение в Керч, са били хоспитализирани. Сред тях са две деца, чието състояние се оценява като тежко. Планират се медицински консултации с федерални медицински центрове, съобщи ведомството.

Според „КримЕнерго“ и местните власти Крим частично е останал без ток „поради повреди в електропреносната мрежа“, като в Севастопол беше въведен график за прекъсвания на електрозахранването.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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