Украйна потвърди ударите в Керченския проток: ПВО системи, радари, горивни съоръжения (ВИДЕО)

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщи, че са унищожени три железопътни моста в окупираните територии - над Северния кримски канал край Раздолно, край село Петерсгаген (бившата Кутузовка) в Запорожка област и над Сиваш в Чонгар (Херсонска област). Така украински удари са ударили съоръжения, които се използват от руснаците за военен транспорт, прехвърляне на личен състав и логистична подкрепа на окупационните сили. На 20 юни украинските Сили за безпилотни системи вече съобщиха за атака срещу пътния мост между Крим и Херсонска област.
Роберт Бровди с позивна "Мадяр", командир на Силите за безпилотни системи на ВСУ, пък публикува днес видео, показващо унищожаването на нефтохранилище в търговското пристанище в Керч на окупирания полуостров Крим, руски радари, газокомпресорни станции и цистерни с гориво в окупираните земи.
Commander Madyar's @usf_army "Birds" struck oil depots, radars, gas stations and logistics across occupied Crimea, Donetsk and Zaporizhzhia regions overnight, including the Kerch oil terminal, two radar systems, three gas compressor stations, plus fuel and transport near… pic.twitter.com/1FuczDFAEp— WarTranslated (@wartranslated) June 21, 2026
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Зеленски: Унищожени са ПВО радари и системи "Панцир"
По-рано президентът Володимир Зеленски потвърди атаки срещу руски морски логистични и нефтопреработвателни съоръжения от двете страни на Керченския проток, както и унищожаването на четири радара за ПВО системи С-400 и две ракетно-артилерийски системи за противовъздушна отбрана „Панцир“.
„Тази нощ нашите санкции с голям обсег бяха насочени срещу военната логистика, нефтената промишленост и противовъздушната отбрана на окупаторите. Всичко това е справедлив отговор на жестоките руски удари срещу нашия народ", написа Зеленски и заговори за "успешна работа на разстояние от около 300 километра от фронтовата линия".
"Бяха поразени обекти от двете страни на Кримския мост: морска логистика за транспортиране на нефт в Краснодарския регион и нефтобаза във временно окупирания Керч. Освен това бяха успешно поразени военната логистика, както и четири радиолокационни станции, съставляващи комплекси С-400, и два комплекса „Панцир“", посочи президентът на Украйна и добави видео.
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Зеленски добави също, че за една седмица Русия е изстреляла около 2200 дрона, над 1800 управляеми бомби и 87 ракети срещу Украйна. През изминалото денонощие при ударите са загинали петима души в Запорожие и двама в Полтава, а десетки са ранени, сред които 6 деца.
Zelensky says Russia launched about 2,200 drones, over 1,800 guided bombs and 87 missiles at Ukraine in one week. Over the past day, strikes killed 5 people in Zaporizhzhia and 2 in Poltava, with dozens wounded, including 6 children. #Ukraine pic.twitter.com/ZpVlA6mLnl— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 21, 2026
Нападението в Керченския проток
Сутринта стана ясно, че нефтохранилище в търговското пристанище на Керч в анексирания Крим е било атакувано и е пламнало, а пристанището „Кавказ“ на руския бряг на Керченския проток (в Краснодарския край) също е било обхванато от пожар. По-късно местните власти потвърдиха атаките.
Footage of the TES-Terminal oil products transshipment and storage complex in Kerch, burning after last night's attack. https://t.co/7jOTlG3x5O pic.twitter.com/SAnQBxPqQr— WarTranslated (@wartranslated) June 21, 2026
Според руското Министерство на здравеопазването 14 души, ранени при украинското нападение в Керч, са били хоспитализирани. Сред тях са две деца, чието състояние се оценява като тежко. Планират се медицински консултации с федерални медицински центрове, съобщи ведомството.
Според „КримЕнерго“ и местните власти Крим частично е останал без ток „поради повреди в електропреносната мрежа“, като в Севастопол беше въведен график за прекъсвания на електрозахранването.
Russian authorities say a drone attack on the Kerch ferry crossing killed one person and injured another after the ferry Panagia was hit overnight. A fire also broke out at an oil terminal in Chushka, affecting a key transport and fuel hub linking Russia with occupied Crimea.… pic.twitter.com/4utIflpHYY— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 21, 2026
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