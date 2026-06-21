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"Гледах Световното 2022 в училище": Ламин Ямал сбъдна мечтата си с исторически гол на Мондиал 2026

21 юни 2026, 23:02 часа 805 прочитания 0 коментара

Испанската суперзвезда Ламин Ямал остана изключително доволен от първия си гол на Световното първенство по футбол 2026 в Северна Америка. 18-годишният футболист откри резултата за победата с 4:0 срещу Саудитска Арабия във втория кръг на груповата фаза на Мондиал 2026. Ямал бе заменен на почивката с цел да бъде съхранен е предпазен след лечение на контузия.

Ямал вкара първия си гол на световни първенства и бе сменен на почивката

"Това беше планът: да изиграя едно полувреме, да си почина, но най-важното - да помогна на отбора. Всичко се получи точно както искахме: преднина от три гола ми позволи да си почина - перфектно. Винаги съм мечтал да бъда на Световното първенство и да вкарам гол в първия си мач, това е сбъдната мечта", заяви Ламин Ямал.

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Ламин Ямал

"Гледах последния турнир от класната стая в училището си, а сега вкарвам гол тук, с майка ми и семейството ми на трибуните. Това е сбъдната мечта", добави още той, цитиран от пресслужбата на ФИФА.

Осмият най-млад голмайстор в историята - Пеле е рекордьорът

Ямал стана осмият най-млад голмайстор в историята на световните първенства. Рекордът се държи от бразилската легенда Пеле, който вкара на 17 години на Световното първенство през 1958 г. 

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Испания отбор Световно първенство по футбол 2026 Ламин Ямал
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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