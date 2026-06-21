В дебюта си на турнир от Големия шлем: 17-годишен българин среща тенисист с 5 неуспешни опита за класиране

Младата надежда на българския тенис Иван Иванов научи първия си съперник за предстоящия му дебют на турнир от Големия шлем. 17-годишният талант, който миналата година триумфира при юношите на "свещената трева", ще се бори място в основната фаза на Уимбълдън при мъжете за първи път. Той ще се изправи срещу Шомбор Пирош от Унгария в първия кръг от квалификациите на третия за годината турнир от Големия шлем. Шомбор заема 175-а позиция в световната ранглиста и до момента не е успявал да излезе от квалификациите в Лондон от петте си опита.

Иван Иванов срещу унгарец на старта на Уимбълдън

При успех в първия кръг Иван Иванов ще срещне победителя от двубоя между Били Харис (Великобритания) и Стефано Наполитано (Италия). Най-високо ранкираният тенисист в потока на българина е Стефано Травалия (Италия), който е на 34 години и има богат опит в турнирите от Големия шлем. Иванов получи "уайлд кард" за квалификациите при мъжете, след като вдигна трофея при юношите през 2025 година. Тогава той победи на финала представителя на САЩ Ронит Карки с 6:2 и 6:3. Няколко месеца по-късно българинът триумфира и на US Open. След края на сезона той реши, че ще насочи подготовката си към професионалния тенис и повече няма да играе при юношите.

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В последната си репетиция преди Уимбълдън Иванов постигна престижна победа над един от най-известните британски тенисисти през последните години. Става въпрос за Дан Еванс, който е достигал до №21 в света. Родният талант записа успех с 6:3, 6:3 на демонстративен турнир в Ливърпул. Сега фокусът му е насочен изцяло към Уимбълдън.

България ще има още трима представители на "свещената трева". При дамите Виктория Томова и дебютантката Елизара Янева ще се борят за мястото си в основната фаза в квалификационния турнир. Междувременно най-добрият български тенисист Григор Димитров получи "уайлд кард" и ще започне участието си директно от основната схема на Уимбълдън. В момента той е в Майорка за "генералната си репетиция" и вече научи срещу кого ще се изправи в първия кръг.