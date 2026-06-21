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Европа срещу православието? Йотова защити Радев за санкциите и видя "златна карта" в ръката на България

21 юни 2026, 19:06 часа 736 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Европа срещу православието? Йотова защити Радев за санкциите и видя "златна карта" в ръката на България

Възраженията на премиера Румен Радев срещу 21-вия пакет санкции на Европейския съюз спрямо Русия са "основателни", заяви президентът Илияна Йотова в интервю за bTV. Според нея темата е предизвикала много сериозна дискусия само в България, а не на ниво ЕС, защото на последното заседание на евролидерите приетите заключения говорят съвсем друго, призна тя: Радев говори гръмко, но подписва тихо в ЕС: Твърда подкрепа за Украйна и натиск срещу агресивна Русия (ВИДЕО).

Според нея новината от срещата на Европейския съвет е началото на преговорите за членство на Украйна в ЕС. Тя се съмнява, че 21-вият пакет от санкции срещу Русия ще види бял свят.

Патриарх Кирил и "кресливите" политици

Аргументите, които Радев изложи, "ги приемам, защото не за първи път името на патриарх Кирил влиза и излиза от различни санкционни пакети", каза Йотова във връзка с нежеланието на българското правителство ЕС да вкара в черния списък главата на Руската православна църква. Патриарх Кирил открито пропагандира войната на диктатора Владимир Путин.

"България не е участвала досега в тези дискусии. Винаги при обсъждането на тези пакети има резерви на държавите членки по отношение на отделни личности. Противник съм на това, когато всички в Европа и президентът Зеленски искат да започнат преговори за мир, ние да отваряме нова конфликтна точка. А тя ще се отвори – най-малкото от руска страна. Трябва ли да разделяме вярващите? Трябва ли да пренесем спора за това дали Европа е срещу православието? Моят отговор е „не“. Трябва да говорим за мир след четири години война, която влезе във всеки български дом заради цени, горива, всички последствия", каза Йотова.

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Попитана къде поставя границата между религията и използването ѝ като чиста пропаганда, тя не отговори в конкретика. Поиска да види кой в ЕС отправя предложението за санкциите срещу патриарх Кирил и какво гласи това предложение. "Изострянето на този конфликт е от нашите среди, от българските", каза президентът.

"Така или иначе, ние сме православна държава. Ние искаме българските вярващи да не бъдат разделяни по тази линия, защото православието е толкова дълбоко вкоренено в нашата история, че точно по тази линия не ми се иска да има конфликт в страната. И ще направя всичко необходимо", заяви Йотова.

Снимка: БГНЕС

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Според нея темата се преекспонирала, защото Радев посочил и други аргументи против санкциите - бъдещето на „Лукойл“ например. Премиерът е против санкциониране на съоснователя Вагит Алекперов, който се оттегли като изпълнителен директор и президент на компанията още през 2022 г.

Но, по думите на Йотова, „по-кресливата“ част от политическия спектър взела темата за патриарх Кирил като водеща. Това било направено "с цел да се скрие добрата новина" – 1 милиард евро транш по Плана за възстановяване, което две правителства не са успели да направят, а сега ЕК ни потвърди плащането.

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Завой към Унгария?

Че България се превръща в новата Унгария и играе в стил "Виктор Орбан", по думите ѝ, били "чисто пропагандни тези".

"Ние сме в ЕС, за да се чува българската позиция. ЕС не е класна стая, в която влиза един учител и казва на децата какъв урок трябва да научат. Гласът на България в Европа е също толкова ценен, колкото на останалите 26. И винаги се уважава, когато имаш собствено мнение. Ако не беше така, отдавна ЕС да се е разпаднал. Стига на всичко да казваме „да“, стига сме се държали като плахия гост в европейското семейство. Ние имаме своите политики. Никой не е казал, че ще сме наказани за тези политики. Как Европа ни отпусна два транша средства (от четвърто и пето плащане по ПВУ - бел. ред.), ако се съмняваше в нас и външнополитическата ни ориентация?", попита Йотова.

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"Харесва ли ни ЕС в този си вариант? Очевидно не ни харесва. Тези две войни показаха, че със стария начин на работа, на структуриране на ЕС, на целия механизъм - той вече е безкрайно остарял. Европа трябва да се върне към лидерските си позиции. Затова съм изключителен поклонник на тази тема за стратегическата автономност", каза президентът.

"Европа разбра по трудния начин няколко неща – че трябва да бъде по-независима в своята сигурност и отбрана. Говорим за засилване на европейския стълб в рамките на НАТО. Повече не можем да живеем в зависимост, войната в Украйна го показа. Ако искаш мир, трябва да се готвиш за война. Да си така подготвен, че войната да стане невъзможна", посочи тя.

Снимка: Getty Images

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Йотова каза, че искаме запазване на кохезионните фондове на ЕС, защото България има нужда от това финансиране. Но предлаганият сега бюджет на ЕС е "изключителна новост" – "Европа казва, че е време, в което Европа трябва да е конкурентоспособна, в тази конкурентоспособност България има своето място", смята президентът.

"България държи златна карта в ръцете си и като член на ЕС, и заради географското си положение, и заради геостратегическото си положение. Оттук ще минават един ден всички енергийни коридори, свързани с новите технологии, тук ще са центровете за данни, които ще гарантират общата европейска сигурност", предрече тя.

Критика за договора с "Боташ"

Накрая на разговора тя изрази интересна позиция за договора с турската компания "Боташ" за достъп до турската газопреносна мрежа, по който България плаща по около 1 милион лева дневно, без да може да използва пълния капацитет. Контрактът бе подписан при служебното правителство на Гълъб Донев, назначено от президента Румен Радев.

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Според нея това е договор, „сключен в смутни времена“, точно след спирането на руските доставки. Тя допусна, че става въпрос за „недалновидна политика“, като по-скоро критикуваше неизползването на договора в максимална степен от служебното правителство тогава.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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