27 декември 2025, 11:24 часа 373 прочитания 0 коментара
Манчестър Юнайтед съблазнява звезда на Реал Мадрид с 15 милиона годишно

Според OK Diario гигантът от Висшата лига Манчестър Юнайтед е готов да предложи на звездата на Реал Мадрид Джуд Белингам договор за 6 години, като заплатата на англичанина ще бъде чисто 15 милиона евро на година. Според испанското издание това предложение на „червените дяволи“ вдига заплатата на 22-годишния халф цели два пъти. Освен това се твърди, че манчестърци са готови да извадят 200 милиона евро само за трансфера на Белингам на „Олд Трафорд“.

През този сезон Белингам е изиграл 20 мача, в които е вкарал 5 гола и е дал 4 асистенции

Джуд Белингам пристигна в Реал Мадрид от Борусия Дортмунд през лятото на 2023 г. срещу 127 милиона евро. Откакто е пристигнал на „Сантиаго Бернабеу“ англичанинът е изиграл 120 мача във всички турнири, като на сметката си има 43 гола и 32 асистенции. През настоящия сезон 22-годишният халф е изиграл 20 мача, в които е вкарал 5 гола и е дал 4 асистенции.

Цената на Белингам е спаднала през декември

За две години и половина в Реал Мадрид Белингам спечели Шампионска лига, Ла Лига, Суперкупата на Европа, Суперкупата на Испания и Интерконтиненталната купа. Според сайта „Transfermarkt“ в момента англичанинът е оценен на 160 милиона евро, като цената му спадна в средата на декември. Преди това тя беше 180 милиона евро. Реал Мадрид започна сезона силно, но след това свали оборотите. В момента „кралете“ са на второ място в Ла Лига и на седмо в Шампионска лига.

Николай Илиев
