Лудогорец сменя трансферната политика! Насочи се към "викинг" за най-големия кадрови проблем

Ръководството на Лудогорец обмисля промяна в трансферната си политика. В последните години "орлите" се подсилваха в предни позиции предимно с футболисти от Южна Америка и България. Сега разградчани са се насочили към исландския нападател Стефан Сигурдарсон. Новината съобщава журналистът Стан де Вал. 24-годишният таран, който е висок 194 сантиметра, е собственост на норвежкия елитен Сандефьорд. Договорът му с настоящия отбор е до края на 2027 година.

Според колегите от "Тема Спорт" старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо лично е настоял за привличането на нападателя, който има отлична статистика от изминалия сезон. Исландецът изигра 28 двубоя във всички турнири, в които вкара 15 гола и направи една асистенция. Сред основните конкуренти на "орлите" в трансферната битка са полският Ракув и още няколко клуба от Екстракласа.

Стефан Сигурдарсон има мачове за националния отбор на Люксембург до 17 години, където преминава голяма част от детството му. След това играе за същата възрастова група на Исландия, но все още няма мач за представителната селекция на "викингите". Освен Сандефьорд е защитавал цветовете на Брейдаблик, който го е отдавал под наем в други исландски отбори, и втородивизионния белгийски Патро Ейсден.

На поста централен нападател Лудогорец разполага с Квадво Дуа, Ерик Биле и Матеус Машадо. Швейцарецът се завърна след дълго лечение на контузия, като веднага напомни за класата си. Той вкара пет гола в пет двубоя във всички турнири. Другите двама по-скоро разочароваха.

