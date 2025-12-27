Африкански гигант отново напира за звезда на Левски

Според няколко издания в Тунис, местният гранд Есперанс все още не се е отказал от желанието си да привлече звездата на Левски Мустафа Сангаре. Африканският клуб готви големи промени в селекцията си през зимата и нападателят на „сините“ продължава да бъде сред топ целите. Много вероятно е през предстоящия трансферен прозорец Есперанс да развърже кесията и да предложи нова, по-добра оферта за Сангаре.

Сангаре не иска да напуска Левски

През лятото тунизийският клуб предложи близо 1.5 милиона евро за нападателя, но и клубът, и самият футболист отказаха. Според близки до ситуацията след разговор с ръководството, Сангаре е отклонил офертата, но е поставил условие да бъде продаден през зимата. Но сега сякаш и той не иска да напуска, защото Левски има сериозен шанс не просто да стане шампион, а да направи домашен требъл. Тогава цената на малиеца би се вдигнала многократно и евентуален изходящ трансфер би бил по-добър както за клуба, така и за него.

Цената на Сангаре е скочила 10 пъти откакто дойде в Левски

Една от основните причини Левски да не иска да продаде Сангаре е системата на старши треньора Хулио Веласкес. Тя би била напълно разрушена в атакуващ план, тъй като на позицията централен нападател „сините“ разполагат само с още един футболист – Борислав Рупанов. До момента през сезона Сангаре е изиграл 23 мача във всички турнири, като е вкарал 9 гола и е дал 4 асистенции. Той пристига в Левски през лятото на 2024 г. от португалския Варзим срещу 150 000 евро. Според сайта „Transfermarkt“ от тогава цената на нападателя е скочила 10 пъти, като през лятото на 2025 г. стигна своя пик – 1.5 милиона евро.

