Когато децата срещнат своите любимци (ВИДЕО)

Децата са най-важната част от всяко едно общество, тъй като именно те са бъдещето. Затова и всички ние искаме те да са щастливи. Какво по-хубаво от това да видиш радостта в очите на едно дете? В света на спорта често сме ставали свидетели как световни звезди правят всичко по силите си и отделят от времето си, за да зарадват своите най-малки фенове.

Малчуганите винаги са много развълнувани

Световните суперзвезди са наясно, че трябва да отделят внимание на своите фенове без значение на колко години са те. Въпреки това спортистите имат по-специално отношение към децата. Именно най-малките са най-емоционални, когато видят на живо своите любимци, когато получат автограф или снимка, когато им подарят фланелка. В тези моменти емоциите взимат връх, а децата са чистосърдечни и няма как да ги скрият.

Суперзвездите винаги се застъпват за най-малките си фенове

Затова и често футболисти и други спортисти се застъпват за малчуганите, които изтичват на терена или игрището, само и само, за да се докоснат до своите идоли. Понякога дори се налага състезателите да се карат с охранителите на дадено събитие, за да могат да зарадват малките фенове, за които срещата с тях ще бъде страхотен спомен за цял живот.

ОЩЕ: Историята на скъсаната обувка, която донесе световна титла на Германия