Реал Мадрид отмъква звезда на Байерн Мюнхен без пари?

Централният защитник на Байерн Мюнхен Дайо Упамекано е сред основните трансферни цели на Реал Мадрид през лятото, информира испанският вестник AS. Договорът на френски национал изтича в края на сезона и макар в германския гранд да имаха надежди той да се съгласи на удължаването му, напоследък няма раздвижване по темата.

Договорът на Дайо Упамекано с баварците изтича

Упамекано може да окаже поредният футболист, който преминава на „Бернабеу“ без трансферна сума, а на този етап оптимизмът в испанската столица нараства. Ръководството на Байерн Мюнхен е все по-притеснено, а това беше признато и от почетния президент Ули Хьонес, който смята, че защитникът може да напусне „Алианц Арена“ през лятото.

„Бих се радвал много, ако Дайо Упамекано реши да остане в Байерн. Знам, че той и семейството му се чувстват много комфортно в Мюнхен. Опасявам се обаче, че агентите му ще направят всичко възможно, за да го убедят да си тръгне и съм разочарован“, коментира Хьонес.

