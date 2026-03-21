Изпаднал в немилост в Манчестър Юнайтед иска да напусне клуба - в Италия следят ситуацията

Престоят на Майкъл Карик на "Олд Трафорд" започна по мечтан начин. Под негово ръководоство Манчестър Юнайтед спечели седем от първите си девет мача във Висшата лига. Победата на "червените дяволи" срещу Астън Вила миналия уикенд им донесоха три точки аванс на третата позиция, която дава шанс за завръщане на тима в Шампионска лига след два сезона отсъствие от европейската сцена. Пристигането на Карик обаче не се отрази положително на всички в отбора.

Нежелан от Карик в Манчестър Юнайтед иска да напусне през лятото

Една от звездите на Юнайтед изпадна в немилост още под ръководството на бившия мениджър Рубен Аморим, а ситуацията по никакъв начин не се промени с идването на Карик. Става въпрос за Джошуа Зиркзее, който е бил титуляр само в два мача във Висшата лига от началото на сезона. Нидерландецът влезе от пейката в 16 срещи на "червените дяволи" и успя да се разпише два пъти, като последният му гол датира от декември месец. От началото на 2026 година той е прекарал едва 28 минути на терена. Разбираемо, Зиркзее не е доволен от ролята си в отбора и е говорил с агента си да му търси нов отбор.

Агентът на Зиркзее преговаря с клубове от Серия А

Липсата на игрово време струва скъпо на Зиркзее, тъй като той остана без място в националния отбор на Нидерландия преди Световното първенство през лятото. Нападателят е силно разочарован и въпреки че взе решение да не напуска клуба през зимния трансферен прозорец, сега е твърдо решен да си тръгне през лятото. По тази причина агентът му - Киа Джурабчиан, вече е започнал да търси начин за напускане на "Олд Трафорд", пише италианското издание TuttoSport.

Според информацията Зиркзее може да се завърне в Италия, предвид предишните му успехи там. За основен фаворит за подписа на 24-годишния играч се смята Ювентус. Италианското издание сочи, че "бианконерите" ще се опитат да привлекат нидерландеца под наем с опция за закупуване. Ювентус обаче не е единственият отбор от Серия А, проявяващ интерес към Зиркзее. Още през януари Рома започна преговори за сделка, но уволнението на Рубен Аморим провали всеки потенциален трансфер. Тогава нападателят бе оценяван на стойност между 25 и 30 милиона евро. Очаква се в следващите месеци бъдещето на Зиркзее да се изясни, тъй като за него със сигурност няма място на "Олд Трафорд".

