Италиански гранд атакува футболист на Манчестър Сити

Ювентус подготвя сериозен опит да привлече в редиците си една от звездите на Манчестър Сити – Бернардо Силва. Италианският гранд следи внимателно ситуацията около португалския полузащитник, чийто договор с английския клуб изтича през лятото. Това прави 31-годишния футболист изключително примамлива цел на трансферния пазар и „бианконерите“ вече подготвят условията за подписа му.

Ювентус със заявка към Бернардо Силва

Информация на “La Gazzetta dello Sport “ твърди ,че клубът от Торино е готов да предложи на португалеца тригодишен договор с опция за още един сезон. От ръководството дори са уведомили агента му Жорже Мендеш, че са склонни да направят изключение от политиката си за по-кратки договори с футболисти над 30 години. Очакваното възнаграждение на Силва възлиза между 7 и 8 милиона евро на сезон.

Още грандове се интересуват от Бернардо Силва

Конкуренцията за привличането му обаче е сериозна. Освен Ювентус интерес към него проявяват още Барселона, Бенфика и Галатасарай, както и клубове от Саудитска Арабия и Мейджър Лийг Сокър.

Към този момент Бернардо Силва все още не е взел окончателно решение къде ще продължи кариерата си след края на сезона. Португалският национал остава важна част от състава на Манчестър Сити, като през настоящата кампания във Висша лига е записал 30 участия, в които е реализирал два гола и четири асистенции.

