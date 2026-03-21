Бивш съперник във Висшата лига, а не Реал Мадрид, е най-големият кошмар на Пеп Гуардиола

За трета поредна година Манчестър Сити не успя да се пребори с Реал Мадрид в елиминационната фаза на Шампионска лига. "Гражданите" отпаднаха от 1/8-финалите след общ резултат от 1:5, след като Винисиус Жуниор отбеляза два гола в Манчестър, с което "кралете" спечелиха с 2:1 в реванша, а хеттрик на Федерико Валверде донесе успех с 3:0 на "Бернабеу" седмица по-рано. Въпреки че за пореден път Пеп Гуардиола бе надхитрен, той не смята, че Реал Мадрид е най-трудният съперник, срещу когото се е изправял през кариерата си.

На пресконференцията след мача Гуардиола бе попитам за трудностите на "гражданите" срещу мадридчани. Той обаче пренебрегна 15-кратните европейски шампиони и заяви, че най-голямото предизвикателство в цялата му треньорска кариера е било да се изправи срещу Ливърпул на Юрген Клоп. В дните, когато мачовете не се определяха от статични положения, дълги хвърляния и бавене на време, а от бързи преходи, смъртоносни удари и неумолима интензивност, Ливърпул и Манчестър Сити бяха в центъра на вниманието. Битките между Гуардиола и Клоп се пренесоха от Германия в Англия, а взаимното им уважение се запази от началото до края и отвъд него.

Когато испанският гений бе попитан дали срещите с Реал са най-голямото му предизвикателство, той изстреля бърз отговор, може би поради броя пъти, в които мърсисайдци са го докарали до лудост: "Не, не. Ливърпул на Юрген Клоп беше най-голямото ми предизвикателство. Вие следяхте ситуацията в Испания и не осъзнавате на какво ниво беше съперничеството ни. Докато с Реал Мадрид имаше срещи, които те спечелиха, както и ние. Те ни елиминираха повече пъти, но знаят как сме играли."

В 21 състезателни мача във всички турнири между Ливърпул и Сити, Клоп е постигнал осем победи, а Гуардиола - шест, като останалите седем са завършили с равенство. Въпреки това испанецът завоюва шест титли от Висшата лига, докато германският специалист трябваше да се задоволи с една единствена. Междувременно Гуардиола се е изправял срещу Реал Мадрид 30 пъти - първо в Ла Лига през четирите години, прекарани в Барселона, а след това в европейските турнири с Байерн Мюнхен и Манчестър Сити. Балансът на треньора срещу "кралския" клуб за този период е 14 победи, 6 равенства и 10 загуби.

