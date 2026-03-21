Войната в Украйна:

Майкъл Карик скочи на съдията: „Не разбирам как може да не даде дузпа, това доведе до хаос“

21 март 2026, 13:12 часа 686 прочитания 0 коментара
На 20 март Манчестър Юнайтед и Борнемут откриха 31-вия кръг на Висшата лига. Двубоят на „Вайталити“ завърши при равенство 2:2, като в мача имаше три подобни ситуации в двете наказателни полета, при които главният рефер Стюарт Атуел да се намесва. При първата Матеус Куня беше задържан, падна и Ман Юнайтед получи дузпа. При втората Амад Диало беше задържан по същия, ако не по-груб начин, но наказателен удар не бе отсъден. В третата ситуация Хари Магуайър задържа играч на Борнемут в, отново, подобна на първите две ситуации, „черешките“ получиха дузпа, а защитникът беше изгонен.

Майкъл Карик: „Ситуациите бяха абсолютно еднакви“

Треньорът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик говори пред медиите след края на двубоя и обърна внимание именно на съдийските решения: „Разочарован съм – създадохме достатъчно шансове и имахме достатъчно възможности в мача. Имахме страхотен шанс да поведем с 2:0, но получихме само една дузпа, а другата – не. Всъщност ситуациите бяха абсолютно еднакви – хващане с две ръце. Реферът сгреши в едната, не знам в коя точно, но не ни даде втората. Мисля, че и двете бяха дузпи; това беше ключов момент в мача, след който настъпи пълен хаос. Огромен момент – не разбирам как можеш да отсъдиш едната, а другата не, безумно е.

Борнемут - Манчестър Юнайтед

„След гола стана хаос“

Това е възможно най-очевидното нещо – след като вече си дал едната, да не дадеш другата. Ясно е, че щом той смята първата ситуация за дузпа, тогава и втората трябва да бъде такава. Не разбирам как може да не се отсъди това. А след гола стана хаос. Останах много доволен, че когато останахме с 10 души, успяхме да доиграем мача и да вземем точка – това е истински позитив. В крайна сметка, при такова развитие на нещата, можеш и да загубиш такива мачове, така че приемаме точката, но сме разочаровани, че не взехме и трите“.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев Отговорен редактор
Манчестър Юнайтед Висша лига Майкъл Карик Борнемут
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес