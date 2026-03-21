Майкъл Карик скочи на съдията: „Не разбирам как може да не даде дузпа, това доведе до хаос“

На 20 март Манчестър Юнайтед и Борнемут откриха 31-вия кръг на Висшата лига. Двубоят на „Вайталити“ завърши при равенство 2:2, като в мача имаше три подобни ситуации в двете наказателни полета, при които главният рефер Стюарт Атуел да се намесва. При първата Матеус Куня беше задържан, падна и Ман Юнайтед получи дузпа. При втората Амад Диало беше задържан по същия, ако не по-груб начин, но наказателен удар не бе отсъден. В третата ситуация Хари Магуайър задържа играч на Борнемут в, отново, подобна на първите две ситуации, „черешките“ получиха дузпа, а защитникът беше изгонен.

Майкъл Карик: „Ситуациите бяха абсолютно еднакви“

Треньорът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик говори пред медиите след края на двубоя и обърна внимание именно на съдийските решения: „Разочарован съм – създадохме достатъчно шансове и имахме достатъчно възможности в мача. Имахме страхотен шанс да поведем с 2:0, но получихме само една дузпа, а другата – не. Всъщност ситуациите бяха абсолютно еднакви – хващане с две ръце. Реферът сгреши в едната, не знам в коя точно, но не ни даде втората. Мисля, че и двете бяха дузпи; това беше ключов момент в мача, след който настъпи пълен хаос. Огромен момент – не разбирам как можеш да отсъдиш едната, а другата не, безумно е.

Още: Изпаднал в немилост в Манчестър Юнайтед иска да напусне клуба - в Италия следят ситуацията

„След гола стана хаос“

Това е възможно най-очевидното нещо – след като вече си дал едната, да не дадеш другата. Ясно е, че щом той смята първата ситуация за дузпа, тогава и втората трябва да бъде такава. Не разбирам как може да не се отсъди това. А след гола стана хаос. Останах много доволен, че когато останахме с 10 души, успяхме да доиграем мача и да вземем точка – това е истински позитив. В крайна сметка, при такова развитие на нещата, можеш и да загубиш такива мачове, така че приемаме точката, но сме разочаровани, че не взехме и трите“.

Още: Манчестър Юнайтед не e готов да даде Рашфорд на Барселона