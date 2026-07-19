Роналдо отписа категорично един от финалистите на Мондиал 2026 - прогнозира лесна победа

Отборите на Испания и Аржентина излизат в спор за титлата на Мондиал 2026. Европейският шампион достигна финала на Световното първенство в Северна Америка с напълно доминираща победа с 2:0 над Франция в първия 1/2-финал, докато "гаучосите" изстрадаха успех след обрат над Англия по-рано тази седмица. Въпреки че завършиха с равенство първия си мач в групата срещу аутсайдера Кабо Верде, испанците оттогава спечелиха шест поредни победи и допуснаха само един гол през целия турнир. Аржентина, от друга страна, разчиташе в голяма степен на блестящата игра на 39-годишния капитан Лионел Меси, който отбеляза осем гола в седем мача.

Прогнозата на Роналдо за финала на Мондиал 2026

Въпреки че срещата се очертава да бъде изключително оспорвана, бразилската легенда Роналдо изрази много ясно мнението си за това как ще се развие финалът. Той прогнозира, че Испания лесно ще победи Аржентина, като посочи факторите, които ще отведат "Ла Роха" до триумфа в Ню Джърси: "Мисля, че Испания ще спечели с лекота", каза Роналдо. "За мен Франция и Испания винаги са били фаворитите и си спомням, че в предаването преди мача Франция - Испания казах, че шампионът ще спечели този мач. Мисля, че Испания ще спечели лесно, като играе футбол по изключителен начин. Това не е просто футболът, който играят на това световно първенство - това е в ДНК-то им, те правят това отдавна, израснали са, като играят по този начин. Мисля, че в това има голяма заслуга на Пеп Гуардиола, който постави началото на тази философия още в Барселона през 2006 и 2007 година."

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Аржентина е заплаха, но Испания просто е прекалено добра

Макар Роналдо напълно да осъзнава заплахата, която представляват аржентинците, и тяхната неуморима борбеност, той не смята, че това ще бъде достатъчно, за да им помогне да преминат финалната линия, както се случи при победата с 3:2 над Египет и триумфа с 2:1 над Англия. Той добави: "Не вярвам, че Аржентина има силата да направи мача 1:0 или 2:0, защото Испания ще държи топката през цялото време. Това, което все пак е абсолютен успех за Аржентина на това световно първенство, е начинът, по който те обърнаха мачовете на няколко пъти.

Меси за пореден път създава още една прекрасна история на световно първенство. Това е отбор, който демонстрира характер и борбен дух. Това е много красиво и възхитително, трябва да се учим от него. Но мисля, че начинът, по който играе Испания е много автоматизиран. Това е, което трябва да правиш всеки път във всяка фаза, без бързане. Те играят с топката бързо, диктуват ритъма на мача, успокояват играта чрез владеене на топката."

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