Иран не свежда глава пред Тръмп и удари две американски военни бази в Кувейт

Иран атакува складове за боеприпаси и радари за противовъздушна отбрана в две американски военни бази в Кувейт, съобщава ТАСС. Нападението е в отговор на ударите срещу ирански градове. По-рано иранската информационна агенция "Мехр" съобщи, че САЩ са нанесли удари по иранските градове Бандар Абас, Сирик и Хаджабад, както и по остров Кешм в Ормузкия проток. Още: "Подписът на Тръмп е безполезен и лишен от доверие": Нови американски удари срещу Иран (ВИДЕА)

Нов етап във войната

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Конфликтът между САЩ и Иран се разгоря отново на 8 юли. За първи път след подписването на меморандума между Вашингтон и Техеран американските сили извършиха няколко вълни от удари срещу Ислямската република, като Вашингтон твърди, че те са били в отговор на нападение срещу търговски кораб в Ормузкия проток.

В същия ден президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви край на примирието с Иран. В отговор Техеран атакува американски обекти в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, Обединените арабски емирства и Оман.

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