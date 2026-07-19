Моджтаба Хаменей не е в Иран?

Иранският върховен лидер Моджтаба Хаменей "не се намира в Иран". Това твърди израелски източник от сферата на сигурността, цитиран от саудитската медия "Ал-Хадат". Хаменей, който беше назначен за върховен лидер малко след като баща му беше убит при американско-израелски удари на 28 февруари, не се е появявал публично и оттогава комуникира единствено чрез писмени изявления. Смята се, че при атаката той е бил обезобразен. Още: Моджтаба Хаменей не се появи на поклонението пред баща си (ВИДЕО)

Къде е?

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Източникът твърди, че посланията на Хаменеи са написани от новия ръководител на Революционната гвардия Ахмад Вахиди и други членове на организацията.

"Вътрешните разделения в Иран са дълбоки и застрашават самото съществуване на Революционната гвардия", посочва той.

Израелският източник също така заявява, че Съединените щати не желаят Израел да участва в удари срещу Иран дори ако Техеран атакува Израел.

Моджтаба Хаменей не присъства и на погребението на баща си Али Хаменей поради опасения на режима на аятоласите, че Израел ще го убие или ще го проследи до скривалището му.

По-рано тази седмица саудитски медии съобщиха, че Хаменей възнамерява да избягва публични появи до приключването на войната между Иран и САЩ.

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