Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Моджтаба Хаменей не е в Иран?

19 юли 2026, 11:07 часа 280 прочитания 0 коментара
Снимка: Wikipedia
Моджтаба Хаменей не е в Иран?

Иранският върховен лидер Моджтаба Хаменей "не се намира в Иран". Това твърди израелски източник от сферата на сигурността, цитиран от саудитската медия "Ал-Хадат". Хаменей, който беше назначен за върховен лидер малко след като баща му беше убит при американско-израелски удари на 28 февруари, не се е появявал публично и оттогава комуникира единствено чрез писмени изявления. Смята се, че при атаката той е бил обезобразен. Още: Моджтаба Хаменей не се появи на поклонението пред баща си (ВИДЕО)

Къде е?

Още: Четири месеца след убийството: Иран погребва Али Хаменей

Източникът твърди, че посланията на Хаменеи са написани от новия ръководител на Революционната гвардия Ахмад Вахиди и други членове на организацията.

"Вътрешните разделения в Иран са дълбоки и застрашават самото съществуване на Революционната гвардия", посочва той.

Израелският източник също така заявява, че Съединените щати не желаят Израел да участва в удари срещу Иран дори ако Техеран атакува Израел.

Моджтаба Хаменей не присъства и на погребението на баща си Али Хаменей поради опасения на режима на аятоласите, че Израел ще го убие или ще го проследи до скривалището му.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По-рано тази седмица саудитски медии съобщиха, че Хаменей възнамерява да избягва публични появи до приключването на войната между Иран и САЩ.

Още: "Не следвай неверниците": Български депутат на погребението на аятолах Хаменей - МВнР още не отговаря (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Иран война Иран Моджтаба Хаменей
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес