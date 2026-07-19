Испания - Аржентина: Кога и къде да гледаме големия финал на Мондиал 2026 (ОБНОВЕНА)

След повече от месец футбол: светът най-накрая ще стане свидетел на коронясването на новия световен шампион! В последния 104-ти мач от Мондиал 2026 отборите на Испания и Аржентина ще премерят сили, за да определят кой ще бъде носителят на световната титла. Големият финал на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико противопоставя действащите шампиони на Европа и на Южна Америка, а спектакълът е гарантиран!

Програма на финала на Световното първенство по футбол 2026: Дата, начален час и телевизия

Аржентина влиза във финала като действащ шампион, като ще опита да направи успешна защита на световна титла за пръв път от Бразилия през 1962 г. "Гаучосите" имат три световни титли в историята си, а сега ще опитат да добавят четвърта, и то водени от живата легенда Лионел Меси, който ще играе за трети път на финал на световно първенство. 8-кратният носител на "Златната топка" има 8 гола и 4 асистенции в турнира.

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В кой ден, от колко часа и по коя телевизия е финалът Испания - Аржентина

За мнозина е ясно: Меси ще спечели наградата за най-добър футболист на Мондиал 2026. Той обаче не се интересува от индивидуалните награди, а от това отново да качи Аржентина на световния трон. Насреща обаче има невероятния колектив на Испания, който притежава брутална игра в защита и показа, че може да побеждава съперниците си по всевъзможни начини. А заплахата може да дойде не само от Ламин Ямал, а от абсолютно всеки.

Големият финал на Световното първенство 2026 ще се състои на 19 юли, неделя, от 22:00 часа българско време. Мачът ще бъде излъчван пряко в българския телевизионен ефир - по БНТ 1 и БНТ 3. Студийната програма на БНТ за финала започва в 20:30 часа. Ако нямате възможност да гледате големия финал, то можете да проследите Испания - Аржентина НА ЖИВО в Actualno.com и в Sportlive.bg!

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