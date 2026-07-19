"Войната със САЩ не беше мое решение": Дипломат №1 на Иран за провалите и смъртта на Хаменей

"Войната не беше мое решение, а на противниковата страна", каза иранският външен министър Абас Арагчи в интервю с режисьора на документални филми Джавад Могоуей, известен като близък до консервативната фракция на власт. Ирансксият външен министър отхвърли идеята, че преговорите с Вашингтон са причинили войната, предаде френският вестник Le Monde. Според него Съединените щати са избрали конфронтация, след като са осъзнали, че не могат да постигнат пълно спиране на обогатяването на уран чрез преговори, искане, което Техеран е сметнал за „незаконно“ .

Погрешно ли е схващането за отслабен Иран?

Арагчи смята, че конфликтът произтича от погрешното схващане за отслабен Иран, лишен от регионалните си възможности за възпиране. След „Дванадесетдневната война“ противниците на Техеран също подцениха иранската съпротива и впоследствие увеличиха военните си ресурси.

Разказвайки за часовете преди първите американски удари, министърът заяви, че е предупредил иранския президент в събота сутринта, че ситуацията ескалира към война. След това се е срещнал с висш служител, г-н Хегази, за да го информира за преговорите, като в този момент мястото на срещата им е било атакувано.

"Разузнавателна пропаст" в Иран

Няколко срещи на високопоставени политически и военни служители се провеждаха едновременно в района, където се помещаваха офисите на Върховния лидер. Според Арагчи, информацията на противника за тези срещи разкрива „разузнавателна пропаст“ , ​​която може би все още остава нерешена.

Накрая министърът заяви, че е поставил интересите на Ислямската република пред собствената си репутация: „Ако някои са готови да дадат кръвта си за тази страна, аз трябва да съм готов да жертвам честта си". ОЩЕ: "Подписът на Тръмп е безполезен и лишен от доверие": Нови американски удари срещу Иран (ВИДЕА)