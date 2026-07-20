Испания обезличи Аржентина и е новият световен шампион! "Златна резерва" донесе титлата на "Ла Роха"

Испания е новият световен шампион! "Ла Фурия Роха" триумфира с 1:0 над Аржентина в мача за титлата на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Испанците доминираха напълно през редовното време и не позволиха на своя съперник да отправи нито един точен удар към вратата на Унай Симон. В добавените минути Енцо Фернандес остави "гаучосите" с човек по-малко на терена. Емилиано Мартинес отрази куп положения и бе единствената причина срещата да премине в продължения. Там резервата Феран Торес отбеляза единственото попадение в мача, за да върне световната титла в Испания 16 години по-късно.

Испания надигра Аржентина и върна световната титла в Европа

Първата възможност се откри пред европейските шампиони. В 4-а минута Ламин Ямал заблуди защитниците пред него и успя да стреля, но аржентинският страж Емилиано Мартинес улови без проблеми. Последва още една добра акция в предни позиции за "Ла Роха". След това Унай Симон излезе напред, за да спре потенциална атака на "гаучосите". Последваха по-спокойни моменти на терена. В 13-а минута Алексис МакАлистър извърши остро нарушение в краката на Дани Олмо, но съдията само го предупреди. Малко след това аржентинците изпълниха първото си статично положение, но центрирането не намери никого в наказателното поле. Веднага след това отново Ямал се оказа в опасна позиция, но не се стигна до удар. След 25 минути игра дойде време за първата пауза за хидратация.

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След подновяването на играта двата тима си размениха владението на топката, но Испания имаше очевидно предимство в това отношение. Въпреки че иберийците често успяваха да се доберат до наказателно поле на Аржентина, така и не се стигаше до удар. В 38-а минута поредна атака в "червено" завърши с изстрел на Микел Оярсабал, но той по никакъв начин не затрудни Мартинес. Грешка на МакАлистър позволи на "Ла Роха" до отправи нов удар по посока аржентинската вратата. Този път Марк Кукурея пробва късмета си, но топката прелетя край лявата греда на Мартинес. В 43-а минута ситуацията за "албиселесте" се влоши, тъй като Лисандро Мартинес получи някакъв проблем и бе принудително заменен от Николас Отаменди. Така, без сериозни опасности пред двамата вратари, Испания и Аржентина се оттеглиха на почивката при 0:0.

Натискът на Испания продължи от самото начало на втората част

25 минути по-късно беше време за началото на второто полувреме. Скалони предприе една смяна на почивката, като Нико Гонзалес отстъпи мястото си на Леандро Паредес. Втората част започна вихрено за Испания. Само 48 секунди след подновяването на играта Емилиано Мартинес трябваше да спасява удар на Алекс Баена. В следващите минути се стигна до няколко сблъсъка в центъра на терена, а при едно от тях футболистите на двата тима се спречкаха. Съдията потуши напрежението набързо, а влезлият от пейката Паредес получи жълт картон за провокациите си срещу Дани Олмо. В 54-а минута аржентинската защита се справи добре с опит за двойно подаване между Оярсабал и Фабиан Руис в наказателното поле.

В следващия момент Олмо получи топката по десния фланг и центрира към връхлитащия Кукурея, но Енцо Фернандес се върна назад, за да изчисти в корнер. При него не се стигна до опасна ситуация. В 57-а минута и Науел Молина влезе в игра за "гаучосите" вместо Гонсало Монтиел. Последва пряк свободен удар за испанците, който се спря в стената. Луис де ла Фуенте предприе двойна смяна, пускайки Феран Торес и Педри на мястото на Фабиан Руис и Микел Оярсабал. След това Дани Олмо стреля, топката тупна точно пред аржентинския вратар, който се разколеба и се стигна до нов корнер.

Последваха още два ъглови удара за "Ла Роха". При втория Ямал качи топката на главата на Феран Торес, който стреля, но я прати право в ръцете на Еми Мартинес. При обявяването на втората пауза за хидратация аржентинците все още не бяха нанесли и един удар в очертанията на вратата на Унай Симон. Последва поредна рокада в състава на "гаучосите". Джулиано Симеоне и Факундо Медина замениха Родриго де Пол и Кристиан Ромеро, който сякаш получи някакъв проблем. "Златната" резерва Микел Мерино и Нико Уилямс се появиха на терена за Испания. В 76-а минута Педри не успя да запази баланс при изстрела си и прати кълбото право в ръцете на аржентинския страж. Секунди по-късно Мартинес спаси нов удар, този път на Пау Кубарси. В 80-а минута и Аймерик Лапорт бе разочарован от реакциите на опитния вратар, след като стреля с глава. Енцо Фернандес пък си изкара ненужен жълт картон, тъй като реагира остро на решение на съдията да не спре играта.

"Гаучосите" останаха с човек по-малко на терена в добавеното време

Малко преди края на редовното време Торес стреля в аут от близка дистанция. След това Родри опита да изненада Мартинес от сериозно разстояние, но кълбото прелетя далеч над напречната греда. В добавените четири минути Аржентина получи пряк свободен удар, от който не излезе нищо. Испания тръгна на контраатака, която Нико Уилямс завърши с удар, но Мартинес отново внимаваше и спаси. В следващия момент "гаучосите" останаха с човек по-малко на терена, тъй като Енцо Фернандес получи втори жълт картон. В самия край на добавените минути Феран Торес бе фаулиран пред наказателното поле, което даде шанс на иберийците да изпълнят статично положение от отлична позиция. Ламин Ямал отправи чудесен удар, но Емилиано Мартинес направи поредното си невероятно спасяване в мача. Така срещата премина в продължения, след като Аржентина оцеля в заключителните етапи от двубоя.

На старта на продълженията Еми Мартинес направи ново феноменално спасяване, отразявайки удар на Нико Уилямс с глава от неудобна позиция. Микел Мерино извърши нарушение в атака срещу Николас Отманди, след което топката попадна в Нико Уилямс. Той прати кълбото право в мрежата на Мартинес, но играта бе прекъсната преди това и голът не беше признат. В 98-а минута Родри и Лапорт отстъпиха местата си на Мартин Зубименди и Ерик Гарсия. Испанският натиск продължи, което принуди Симеоне да се върне назад, като Аржентина играеше с петима в защита. Последва рокада със защитен характер на Скалони - Хулиан Алварес бе заменен от Маркос Сенеси. Въпреки това, се стигна до нова опасност пред вратата на "албиселесте", но Мерино се размина с попадението. В края на първата част Лионел Скалони също си изкара жълт картон.

Торес донесе титлата на Испания

В първата минута на второто продължение Феран Торес изведе Испания напред в резултата. Аржентинската защита не се ориентира добре, което позволи на Уилямс да върне топката към напълно непокрития Торес. Той не се поколеба да стреля и прати мощен удар в мрежата на Аржентина. В 113-а минута отново Торес попадна под светлините на прожекторите, като се измъкна зад аржентинската защита и отбеляза за втори път в мача. Попадението му обаче беше отменено заради засада. Моменти по-късно Нико Уилямс не успя да подаде на връхлитащия си съотборник в наказателното поле и пропиля възможността да сложи точка на спора. "Гаучосите" се събудиха след допуснатия гол, но беше твърде късно. Те стигнаха до най-доброто си положение в 120-а минута, но Кубарси се намеси решително и опази Испания от изравнително попадение. В добавеното време Джулиано Симеоне, който бе оставен напълно непокрит, пропусна невероятен шанс да запази Аржентина в мача. Така "Ла Роха" оцеля в самия край и се превърна в новия световен шампион!

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