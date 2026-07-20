Пълна ТВ програма на Световното първенство по футбол 2026 - Испания е шампион! (ОБНОВЕНА)

23-ото ФИФА Световно първенство по футбол 2026 ще се проведе от 11 юни до 19 юли. Домакинството на турнира ще бъде споделено между 16 града в Северна Америка - 11 в САЩ, 3 в Мексико и 2 в Канада. За пръв път световно първенство ще се проведе в три различни държави, а освен това Мондиал 2026 ще бъде и с рекорден брой участници: 48 на брой (с 16 повече спрямо Мондиал 2022, когато участниците бяха 32).

Програма на Световното 2026: Информация кога и къде да гледаме всички 104 мача

Турнирът се открива с мач между Мексико и Южна Африка на 11 юни от 22:00 часа българско време, а груповата фаза ще продължи до 28 юни, когато ще се изиграят и последните мачове от третия кръг на групите. Веднага след това започва и елиминационната фаза, която стартира от 1/16-финали. Програмата на Мондиала е толкова интензивна, че първият ден без нито един мач идва едва на 8 юли. А турнирът приключва на 19 юли, когато е и големият финал.

Всички 104 мача от Мондиал 2026 ще бъдат излъчвани пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която държи пълните права за излъчване на Световното първенство у нас, е Българската национална телевизия. Мачовете ще бъдат предавани пряко по БНТ 1 и/или по БНТ 3. Пълна телевизионна програма на Мондиал 2026 за всички мачове по дати и часове можете да видите по-надолу, като статията ще се актуализира своевременно и с резултати от всеки един мач.

Мондиал 2026 по телевизията: График на всички мачове по дати и часове

11.06.2026

22:00-0:00 Мексико 2:0 Южна Африка БНТ 1 и БНТ 3

12.06.2026

5:00-7:00 Република Корея 2:1 Чехия БНТ 1 и БНТ 3

22:00-0:00 Канада 1:1 Босна и Херцеговина БНТ 1 и БНТ 3

13.06.2026

4:00-6:00 САЩ 4:1 Парагвай БНТ 1 и БНТ 3

22:00-0:00 Катар 1:1 Швейцария БНТ 1 и БНТ 3

14.06.2026

15.06.2026

16.06.2026

17.06.2026

18.06.2026

19.06.2026

20.06.2026

21.06.2026

22.06.2026

23.06.2026

24.06.2026

25.06.2026

26.06.2026

27.06.2026

28.06.2026 - край на групова фаза и начало на елиминационна фаза

29.06.2026

20:00-22:00 Среща от 1/16-финалите: Бразилия 2:1 Япония БНТ 1 и БНТ 3

23:30-1:30 Среща от 1/16-финалите: Германия (3)1:1(4) Парагвай БНТ 1 и БНТ 3

30.06.2026

4:00-6:00 Среща от 1/16 - финалите: Нидерландия (2)1:1(3) Мароко БНТ 1 и БНТ 3

20:00-22:00 Среща от 1/16-финалите: Кот д'Ивоар 1:2 Норвегия БНТ 1 и БНТ 3

01.07.2027

02.07.2026

3:00-5:00 Среща от 1/16-финалите: САЩ 2:0 Босна и Херцеговина БНТ 1 и БНТ 3

22:00-0:00 Среща от 1/16-финалите: Испания 3:0 Австрия БНТ 1 и БНТ 3

03.07.2026

2:00-4:00 Среща от 1/16-финалите: Португалия 2:1 Хърватия БНТ 1 и БНТ 3

6:00-8:00 Среща от 1/16-финалите: Швейцария 2:0 Алжир БНТ 1 и БНТ 3

Алжир БНТ 1 и БНТ 3 21:00-23:00 Среща от 1/16-финалите: Австралия (2)1:1(4) Египет БНТ 1 и БНТ 3

04.07.2026

1:00-3:00 Среща от 1/16-финалите: Аржентина 3:2 Кабо Верде БНТ 1 и БНТ 3

4:30-6:30 Среща от 1/16-финалите: Колумбия 1:0 Гана БНТ 1 и БНТ 3

20:00-22:00 Среща от 1/8-финалите: Канада 0:3 Мароко БНТ 1 и БНТ 3

05.07.2026

0:00-2:00 Среща от 1/8-финалите: Парагвай 0:1 Франция БНТ 1 и БНТ 3

23:00-1:00 Среща от 1/8-финалите: Бразилия 1:2 Норвегия БНТ 1 и БНТ 3

06.07.2026

3:00-5:00 Среща от 1/8-финалите: Мексико 2:3 Англия БНТ 1 и БНТ 3

22:00-0:00 Среща от 1/8-финалите: Португалия 0:1 Испания БНТ 1 и БНТ 3

07.07.2026

09.07.2026

23:00-1:00 Среща от 1/4-финалите: Франция 2:0 Мароко БНТ 1 и БНТ 3

10.07.2026

22:00-0:00 Среща от 1/4-финалите: Испания 2:1 Белгия БНТ 1 и БНТ 3

12.07.2026

0:00-2:00 Среща от 1/4-финалите: Норвегия 1:2 Англия БНТ 1 и БНТ 3

4:00-6:00 Среща от 1/4-финалите: Аржентина 3:1 Швейцария БНТ 1 и БНТ 3

14.07.2026

22:00-0:00 Среща от 1/2-финалите: Франция 0:2 Испания БНТ 1 и БНТ 3

15.07.2026

22:00-0:00 Среща от 1/2-финалите: Англия 1:2 Аржентина БНТ 1 и БНТ 3

19.07.2026

0:00-2:00 Среща за 3-4 място: Франция 4:6 Англия БНТ 1 и БНТ 3

22:00-0:00 Финал: Испания 1:0 Аржентина БНТ 1 и БНТ 3