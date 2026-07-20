Отнеха наградата на Лео Меси, която заслужаваше най-много от всички на Световното първенство

Испания е новият световен шампион. "Ла Роха" вдигна втората си титла, след като напълно надигра Аржентина на финала на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Лео Меси и компания се опитаха да се защитят, но бяха явно по-слабият отбор във всеки един момент от мача. Те не успяха да отправят нито един удар към вратата на Унай Симон в редовното време, изиграха цялото продължение с 10 души, а след това бяха съкрушени от решаващия гол на Феран Торес. Това се случи в 106-ата минута, което доведе до натиск от страна на "гаучосите" до края на мача, включително много опити за удари, които преди това им убягваха, но които така и не намираха целта.

Лео Меси не получи "Златната топка" на Мондиал 2026

За разлика от представянето му през целия турнир, Лео Меси беше почти незабележим в големия финал. Той се активира след гола на Торес, но това не беше достатъчно. Въпреки че не успя да пренесе добрата си форма в решаващия сблъсък, капитанът на "гаучосите" отбеляза 8 гола и допринесе с 4 асистенции на американска земя. Това обаче не беше достатъчно за ФИФА, която присъди "Златната топка" за най-добър играч на турнира на друг.

ОЩЕ: Испания обезличи Аржентина и е новият световен шампион! "Златна резерва" донесе титлата на "Ла Роха"

Очакваше се Меси да получи наградата, но, изненадващо, тя бе присъдена на испанския полузащитник Родри. Вместо това аржентинецът получи "Сребърната топка", която ще заема мястото си у дома до предишните му две "Златни топки" - от 2022 и 2014 г. Килиан Мбапе пък получи "Бронзовия топ", след като отбеляза 10 гола в турнира и се превърна в най-резултатния голмайстор в историята на световните първенства. Мнозина не приеха решението Родри да получи тази награда, тъй като футболисти като Меси, Джуд Белингам и дори Мбапе са я заслужавали много повече.

Пау Кубарси, който стана жертва на абсурден фаул от страна на Енцо Фернандес, за който аржентинецът получи втори жълт картон, ще си тръгне с наградата за "Най-добър млад играч на турнира". Унай Симон, който допусна само един гол през целия турнир - най-малко в историята на световните първенства за отбор, спечелил титлата, бе удостоен със "Златната ръкавица". Испания спечели Световното първенство за първи път от 2010 година насам.

ОЩЕ: Пълни резултати на Световното първенство по футбол 2026 - Испания вдигна титлата! (ОБНОВЕНА)