Ще изкъпе ли Меси отново Ямал? Хаос срещу контрол във финала на Мондиал 2026 | Точно попадение

Ще изкъпе ли Лионел Меси отново Ламин Ямал, както го направи преди точно 19 години? Ако сте фенове на футбола, няма как да не сте попадали на емблематичния кадър, на който младият Меси държи Ямал като бебе. Сега двамата отново си уредиха среща, но на далеч по-ценна сцена - финал на световно първенство. А битката за световната титла противопоставя хаос и емоция срещу структура и хладнокръвие: мнение, около което се обединиха анализаторите в последния епизод на "Точно попадение".

Испания или Аржентина: Кой заслужава повече да стане световен шампион?

Този път предаването на Actualno.com и Sportlive.bg събра около джагата спортните журналисти Иво Вецев, Бойко Димитров, Джем Юмеров и Янко Станчев. Всеки от тях сподели мнението си за големия финал - кой заслужава да стане световен шампион, ключовите дуели на терена, ролята на съдийството и други външни фактори... А и може би най-големият въпрос на това световно първенство: има ли как да се спре 39-годишният Лионел Меси, който вече се отчете с 8 гола и 4 асистенции и изглежда недосегаем за "Златната топка" на турнира, пък и за тази на France Football.

Меси показа, че може сериозно да обърква противниковите отбрани. Това се видя ясно срещу Англия, когато в заключитлените минути премина на фланга, а "трите лъва" буквално не знаеха какво да правят с него. Тогава капитанът на Аржентина избухна с две асистенции и отведе отбора си до финал. Сега Аржентина отново ще разчита на неговата магия, но и на характера, който демонстрираха в хода на целия турнир. "Гаучосите", подобно на "Ла Фурия Роха", играят със сърце и душа, като истински колектив, и изглеждат готови да защитят световната си титла.

Испания обаче изглежда непоколебима от началото на турнира - само един инкасиран гол, а дори мощната атака на Франция не успя да им реализира попадение. Лионел Меси или Ламин Ямал - кой ще стъпи на световния връх: гледайте "Точно попадение" в YouTube: