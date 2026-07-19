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Атака срещу бъдеща АЕЦ в Иран: МААЕ оцени последствията

19 юли 2026, 19:55 часа 348 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Атака срещу бъдеща АЕЦ в Иран: МААЕ оцени последствията

Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) призова в неделя за „военна сдържаност“ след атаката срещу строяща се атомна електроцентрала в Иран, която Техеран приписа на Съединените щати, съобщи френският вестник Le Monde.  Организацията за атомна енергия на Иран заяви по-рано в изявление, излъчено по държавната телевизия, че „в агресивен и брутален акт, противоречащ на международното право, американските сили са атакували ядреното съоръжение Дарховин, което в момента е в процес на изграждане с редица снаряди в неделя“.

Новите бомбардировки в Иран

В неделя Вашингтон започна нови бомбардировки срещу Иран в отговор на смъртта на двама военнослужещи при удари в Йордания, докато Техеран продължи да атакува съседите си, съюзени с Вашингтон.

Има ли радиологичен риск?

В процес на изграждане от 2022 г. в югозападен Иран, „съоръжението е в много ранен етап на строителство и не е съдържало ядрен материал по време на последното посещение на МААЕ “, отбеляза базираната във Виена международна организация в предаване X. Следователно атаката не представлява „радиологичен риск “, според този източник.

Но директорът му, Рафаел Гроси, „повтаря призива си за военна сдържаност в близост до всички обекти, свързани с ядрени програми “. МААЕ също така посочи, че се е свързала с Иран относно атаката.

Ядрената програма на Техеран е основен препъни камък в преговорите със Съединените щати. Иран винаги е отричал, че се стреми да придобие ядрени оръжия, но е твърдо отстоявал правото си да разработи цялостна гражданска ядрена програма. ОЩЕ: "Войната със САЩ не беше мое решение": Дипломат №1 на Иран за провалите и смъртта на Хаменей

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АЕЦ МААЕ САЩ война Иран
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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