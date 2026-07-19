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Когато си имаш работа с абсолютен аматьор: Допамин за неделя

19 юли 2026, 22:30 часа 719 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Когато си имаш работа с абсолютен аматьор: Допамин за неделя

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

"Брат... бяхме на една крачка...", си мисли тази котка. Или може би: "Господи, дай ми търпение!"

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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