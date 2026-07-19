Когато си имаш работа с абсолютен аматьор: Допамин за неделя

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
"Брат... бяхме на една крачка...", си мисли тази котка. Или може би: "Господи, дай ми търпение!"
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#cat #dog #animals #funnyanimals #animalvideos #funnyanimalvideos pic.twitter.com/8fBL6PoFew— Funny Amimal Videos (@Funyanimalclip) July 10, 2026
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