С мисъл за бъдещето: Българин напуска Байерн Мюнхен, вече има кандидат за неговия подпис

Един от големите проблеми на българския футбол е липсата на родни треньори на високо ниво. И все пак дори в този тунел има светли лъчове. Един от тях е именно треньорът на отбора до 19 години на Байерн Мюнхен Петър Гайдаров. Той е известен в средите с добрата си работа с млади таланти, като под негово ръководство са играли някои от настоящите звезди на баварците. Той ще напусне немския колос след края на сезона, акто към него има интерес от клуба от Втора Бундеслига Карлсруе.

Петър Гайдаров е работил с Павлович и Карл

Петър Гайдаров пристигна в Байерн Мюнхен през 2021 г. Преди това той работеше в академията на Нюрнберг. Той е едва на 34 години, но вече името му е познато заради добрата му работа с талантите в Германия. Под негово ръководство са играли две от настоящите звезди на баварците – Александър Павлович и Ленарт Карл. Гайдаров е помогнал за шлифоването и на други световноизвестни футболисти – националите на Турция и Германия Джан Узун и Натаниел Браун, както и на още много познати имена като Уиздъм Майк, Майкон Кардозо, Касиано Киала, Дениз Офли и Фелипе Чавес.

— Bundesliga 2 | English (@Bundesliga2_EN) April 30, 2026

Отбор от Втора Бундеслига е фаворит за подписа на Гайдаров

Петър Гайдаров вече е взел решение да напусне Байерн Мюнхен, но за неговия подпис вече има кандидати. Според фенски общности на баварците те са няколко, но най-изявеният фаворит е клубът от Втора Бундеслига Карлсруе. В момента отборът се намира на 9-тото място във второто ниво на немския футбол с 40 точки от 31 мача. До края на сезона остават още 3 кръга.

