Ето как Путин и Русия пазят Православието: Пламъци и черен дим в Киевско-Печорската лавра (ВИДЕО и СНИМКИ)

"Усилията за справяне с последиците от руските удари продължават както в Киев, както и в Харков. Руски удар по Киево-Печерската лавра подпали катедралата "Успение Богородично" – църква, чиято история датира от XI век. И това е едно от най-сериозните престъпления на Русия срещу християнската култура до момента. Държавната служба за извънредни ситуации вече потуши пожара на покрива на катедралата". Това написа в своите страници в социалните мрежи украинският президент Володимир Зеленски след поредното издевателство от страна на режима на руския диктатор Владимир Путин срещу Украйна - ОЩЕ: Русия подпали с ракети Киевско-Печорската лавра, Украйна удари до Москва и в пристанище "Кавказ" (ВИДЕО)

След като на 1-ви срещу 2-ри юни за последно руснаците атакуваха масирано с ракети и далекобойни дронове Украйна, сега те повториха за пореден път - ОЩЕ: Четвърт милиард евро за една нощ: Русия явно има пари да убива цивилни в Украйна (ВИДЕО)

Съобщението на Зеленски

"Руснаците изстреляха над 60 ракети само по столицата. Общо 70 ракети и 611 дрона бяха използвани срещу Украйна. Към момента в столицата са съобщени 28 ранени (бел. ред. - вече са 30) и четирима убити. Моите съболезнования на всички техни семейства и близки.

В Харков руснаците извършиха повторен удар срещу нашите спасители, докато гасиха пожар на мястото на по-ранен удар по промишлено съоръжение. Досега, за съжаление, петима души са потвърдено загинали. Моите съболезнования на всички техни семейства и близки. Девет души са ранени.

В Днипро Русия удари територията на жп гара, колеж и няколко предприятия. Други градове и населени места също бяха обект на атаки. Киевската, Днепровската, Донецката, Запорожката, Сумската и Николаевската области бяха подложени на атаки. По този начин Русия показва на света намерението си да продължи войната. Много е важно да има отговор от страните от Г-7, които сега се събират на срещата на върха – и този отговор да бъде решителен и съществен: по-голям натиск върху агресора и повече подкрепа за противовъздушната отбрана на Украйна, особено за противобалистичните способности. Благодаря на всички, които ни помагат да защитим човешки животи".

Специално в Харков вчера, 14 юни, Русия удари друг културно-исторически обект - Художествения музей. Избухнал е пожар на площ от 1200 квадратни метра, който е бил угасен преди нощната масирана руска въздушна атака.

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