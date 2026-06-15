Паника на плажа: Военен дрон с боеприпаси изплаши туристите, това е пореден случай в Черно море

Истински кошмар преживяха плажуващите по северното Черноморие в Турция, след като военен дрон, зареден с експлозиви, изплува на брега. Инцидентът на плажа „Капъсую“ край селището Куруджашиле, окръг Бартън, е четвърти поред за тази година само в Турция, без да броим случаите от Румъния, България и Гърция. Появата на дрона е предизвикала силна уплаха и паника сред хората, които по това време са били на плажа.

Екипи на жандармерията и на полицията са пристигнали на мястото, евакуирали са хората и са предприели обширни мерки за сигурност в района, съобщи „Хабертюрк“.

Съобщава се, че дронът и боеприпасите ще бъдат унищожени под контрола на специалисти.

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Засега няма информация за произхода на дрона.

От началото на годината има документирани три други случая на изхвърлени дронове на турския бряг:

на 10 февруари 2026 г. при Юние (провинция Орду) бяха открити останки от дрон, идентифициран като руски Геран-2 / Shahed-136;

през март 2026 г. отново при Юние (провинция Орду) бе намерен морски дрон, идентифициран като AEGIR-W, съдържащ взривен заряд. AEGIR-W е американски безекипажен надводен апарат, произведен от Sierra Nevada Corporation. Според няколко военни анализатора най-вероятното обяснение е дронът да е бил използван или изпитван във войната в Украйна и впоследствие да е загубил управление;

пак през март 2026 г. при Фатса (провинция Орду) е намерен друг дрон с неясен произход, изхвърлен на брега, при него не са открити експлозиви.

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От началото на 2026 г. имаше четири случая и на българския бряг:

на 14 април дрон бе изхвърлен на Южния плаж на Несебър, като след проверка бе установено, че той не носи експлозиви;

на 16 април край къмпинг "Делфин" при Ахтопол бе открит дрон, за който проверката установи, че не представлява опасност;

на 26 април при Карадере и Ахтопол бяха намерени фрагменти от дронове;

на 1 май край Елените бе открита носова част от дрон с батерии и около 200–300 грама взривно вещество и бе унищожена на място от сапьори.