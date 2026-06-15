Свръхзвукови руски ракети срещу Киевско-Печорската лавра: Числата на руската атака (ВИДЕО)

70 ракети и 611 далекобойни дрона – това е мащабът на среднощната комбинирана масирана руска въздушна атака срещу Украйна, основните цели на която бяха украинската столица Киев и втория по големина град в страната Харков. Данните са на украинските ВВС, публикувани са в профилите им в социалните мрежи. Припомняме, че руските ракети поразиха и едно от буквално чудесата на света, част от списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО – ОЩЕ: Русия подпали с ракети Киево-Печорската лавра, Украйна удари до Москва и в пристанище "Кавказ" (ВИДЕО)
🤯 A Russian missile struck the Kyiv Pechersk Lavra— NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026
Following the overnight attack on Kyiv, the roof of the Dormition Cathedral caught fire. The cathedral is the main church of the monastery, founded nearly a thousand years ago and regarded as one of the most revered sites in… pic.twitter.com/DlODF1Eg2Q
🤯 A Russian missile struck the Kyiv Pechersk Lavra— NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026
Following the overnight attack on Kyiv, the roof of the Dormition Cathedral caught fire. The cathedral is the main church of the monastery, founded nearly a thousand years ago and regarded as one of the most revered sites in… pic.twitter.com/DlODF1Eg2Q
Какво изстреля Русия
- 34 балистични ракети "Искандер-М"/С-400
- 30 крилати ракети Х-101/"Искандер-К", от Волгоградска и Курска област
- 6 противокорабни ракети "Циркон" - ОЩЕ: Путин заплаши с най-новата си хиперзвукова ракета "Циркон"
- 611 далекобойни дрона
Какво свали Украйна
- 5 от 6-те ракети "Циркон"
- 15 балистични ракети "Искандер-М"/С-400
- всичките крилати ракети Х-101/"Искандер-К" - поради по-предвидимия си полет, крилатите ракети могат да бъдат сваляни с изтребители F-16
- 582 далекобойни дрона
Ранените в Киев след руската атака са вече 30 души, включително две деца на 5 и 6 години, съобщи в официалния си канал в Телеграм ръководителят на Киевската военновременна администрация Тимур Ткаченко. Четирима са потвърдено загиналите дотук.
Hello! Here are the top stories at this hour:— NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026
1️⃣ The Strait of Hormuz is expected to reopen after the US and Iran sign an agreement on Friday.
2️⃣ Iranian news agency Mehr has published a draft memorandum of understanding between Iran and the United States.
3⃣ In an interview… pic.twitter.com/hbNegBmOyU
Източник: ВВС на Украйна