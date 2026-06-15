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Свръхзвукови руски ракети срещу Киевско-Печорската лавра: Числата на руската атака (ВИДЕО)

15 юни 2026, 9:28 часа 722 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Свръхзвукови руски ракети срещу Киевско-Печорската лавра: Числата на руската атака (ВИДЕО)

70 ракети и 611 далекобойни дрона – това е мащабът на среднощната комбинирана масирана руска въздушна атака срещу Украйна, основните цели на която бяха украинската столица Киев и втория по големина град в страната Харков. Данните са на украинските ВВС, публикувани са в профилите им в социалните мрежи. Припомняме, че руските ракети поразиха и едно от буквално чудесата на света, част от списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО – ОЩЕ: Русия подпали с ракети Киево-Печорската лавра, Украйна удари до Москва и в пристанище "Кавказ" (ВИДЕО)

Какво изстреля Русия

Какво свали Украйна

  • 5 от 6-те ракети "Циркон"
  • 15 балистични ракети "Искандер-М"/С-400
  • всичките крилати ракети Х-101/"Искандер-К" - поради по-предвидимия си полет, крилатите ракети могат да бъдат сваляни с изтребители F-16
  • 582 далекобойни дрона

Ранените в Киев след руската атака са вече 30 души, включително две деца на 5 и 6 години, съобщи в официалния си канал в Телеграм ръководителят на Киевската военновременна администрация Тимур Ткаченко. Четирима са потвърдено загиналите дотук.

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Източник: ВВС на Украйна

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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