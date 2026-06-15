Този път наистина: ЕС планира да предприеме мерки срещу Русия

Европейският съюз подготвя 21-ви кръг от санкции срещу Русия с намерението да смаже руската икономика в конфликта, който вече продължава повече от Първата световна война. Москва вече изпита неочаквано облекчение от олекотяването на санкциите от администрацията на Тръмп. Приходите на Русия от енергийни източници достигнаха двугодишен връх. Това обяснява защо Европейската комисия този път се е насочила към енергийния сектор, с цел намаляване на приходите на Русия от петрол: санкциите ще се целят в танкери, пристанища и рафинерии, които позволяват на Русия да продължи да прави бизнес, а също така ще ограничат продажбата на товари с руски втечнен газ. Последният пакет включва и мерки срещу няколко руски банки за ограничаване на търговията със стоки, които биха могли да бъдат използвани в руската военна промишленост.

"Разрушаваме основите на руската военна икономика тухла по тухла", заяви главният дипломат на ЕС Кая Калас.

Засега 21-вият пакет от санкции на ЕС е само предложение. Той все още се нуждае от допълнително усъвършенстване и след това ще изисква единодушно одобрение от 27 държави-членки на ЕС. Предишните постоянно се сблъскваха с трудности, тъй като Унгария, бивш лоялен руски слуга в Европа, се опитваше да осуети всякакви опити на Брюксел да окаже натиск върху Москва или да увеличи помощта за Киев. След изборите обаче Унгария промени стратегията си си и сега само шепа страни, като Словакия, могат да сложат прът в колелото.

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Този пакет е изключително удобен за Европа, тъй като Русия печели от войната между САЩ и Иран, която повиши цените на петрола и природния газ. Освен това самата администрация на Тръмп реши да отмени някои санкции, за да се предпази от рязко покачване на цените на петрола. В резултат на това Москва отново се оказва печеливша.

"Конфликтът в Близкия изток и прекъсването на световните вериги за доставки на петрол и горива облекчиха натиска върху Русия. Целта на настоящия пакет не може да бъде по-ясна. Искаме да запазим пълната сила на нашите санкции", заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Русия печели от петрол и газ

Според Финландския център за изследвания в областта на енергетиката и чистия въздух (CREA) приходите от износ на петрол и газ са се увеличили с още 2% през май, след като са се повишили и през април до 726 милиона евро на ден. Доставките на суров петрол в ключовото балтийско пристанище Уст-Луга, което Украйна атакува с дронове през пролетта, са се увеличили с почти 50% през май.

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"Русия печели от петрол и природен газ", отбеляза Айзък Леви, ръководител на изследванията за Русия в CREA. "Санкциите имаха значително въздействие до февруари тази година, но след това разликата между намалената цена на руския суров петрол и световните бенчмаркове се сви, тъй като всички се втурнаха да заменят недостига на барели поради блокадата на Ормузкия проток". Освен това, облекчаването на санкциите реши проблема с дрейфуващите в открито море руски танкери и позволи на Москва да увеличи дела на петрола, който изнася - защото Украйна съсипва рафинериите ѝ и с това ограничава възможностите и да прави бензин и дизел.

"Администрацията на Тръмп по същество даде картбланш на Путин", обобщи Леви.

Според него тази внезапна ценова премия за руския петрол е една от причините, поради което предлаганата от ЕС мярка – коригиране на механизма за ограничение на цените – е малко вероятно да проработи. "Ограничението на цените фактически е обречено", подчерта той.

Според Леви санкциите срещу пристанища и рафинерии, които обработват руски суров петрол и рафинирани продукти, са стъпка в правилната посока. "Ако те преследват рафинерии, нарушаващи санкциите, това ще възпре държавите, които купуват руски петрол", добави той.

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Друга стъпка е добавянето на още 30 кораба към черния списък на ЕС от 632 танкера. Тази мярка обаче не е подкрепена с действия от страна на САЩ, чиято способност да прилагат санкции на световната сцена е далеч по-голяма. Администрацията на Тръмп не е предприела никакви по-нататъшни действия срещу руския сенчест флот от януари 2025 г.

Едно от най-слабите места на санкционния режим на ЕС е търговията на природен газ с Русия. Брюксел вече се е опитвал да ограничи търговията с руски втечнен природен газ (ВПГ) в предишни пакети от санкции, но все още не е намерил подходящи решения. Според германската организация за опазване на околната среда и правата на човека Urgewald, която следи руското финансиране на енергетиката, европейският внос на руски арктически ВПГ се е увеличил с почти 18% през май. Това е довело до многомилиардни бонуси за Москва, а Испания се е превърнала в най-големият потребител.

"От 2027 г. ще бъде въведена пълна забрана за руски втечнен природен газ (LNG), но засега всички се опитват да се доберат до колкото се може повече газ", обясни Себастиан Ретерс, анализатор по санкциите в Urgewald.

"Самият факт, че все още купуваме повече руски втечнен природен газ (LNG) от преди, е просто абсурден. Санкциите се въвеждат поетапно и в много случаи са имали само скромен ефект поради забавяния, които са позволили на Москва да намери заобиколни решения", каза Леви.

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Фактът, че най-големият икономически блок в света вече 20 пъти се е опитвал да затегне без успех гайките на уж уязвимата и нестабилна икономика на Русия, предполага, че Брюксел (или дори Западът като цяло) е действал твърде плахо през последните четири години и е позволил войната в Украйна да се проточи.

Автор: Кит Джонсън, за Foreign Policy

Превод: Ганчо Каменарски