26 август 2025, 17:28 часа 554 прочитания 0 коментара
Селекциoнерът на Испания с коментар преди срещите на "Ла Фурия" с България и Турция

Националният селекционер на Испания Луис де ла Фуенте говори преди мачовете на тима в квалификациите за Световното първенство по футбол през 2026. Както е известно, "Ла Фурия" попадна в една група с България, Турция и Грузия. Европейският шампион ще започне кампанията си с гостуване на България на 4 септември на Националния стадион "Васил Левски" в София. Три дни по-късно Испания ще срещне Турция.

"Не знам дали нашата група е най-трудната"

Сега Де ла Фуенте даде интервю пред Националното радио на Испания, в което коментира как тимът му ще подходи към предстоящите срещи. Подготовката на националния отбор ще започне на 29 август, когато ще бъдат обявени списъците с повиканите футболисти. Селекционерът на България вече реши кои футболисти ще се изправят срещу европейския шампион, като впечатление прави отсъствието на играчи от ЦСКА.

Луис де ла Фуенте

Ето какво каза Де ла Фуенте:

"Не знам дали нашата група е най-трудната, но имаме много конкурентни съперници", започна испанският селекционер. "Септември винаги е сложен месец за футболистите – някои още не са дебютирали, други са сменили клубове. Въпреки това нашият отбор е ненаситен и това ми дава спокойствие. Да печелиш е много трудно. Трябва да се чувстваме способни да се борим за световна титла и да имаме късмет да няма контузии."

Де ла Фуенте коментира и въпроса със състава на отбора, посочвайки, че изборът на играчи винаги е предизвикателство. Той изтъкна младите таланти като Ламин Ямал и Жоан Гарсия, както и важните фигури като Алваро Мората и Карвахал, като посочи, че приоритет е здравето и формата на играчите за Световното първенство, след което добави: "Винаги следим около 60–70 футболисти и се стараем да имаме най-добрите възможности за всеки пост. Не е важно къде играят – важно е как се представят с националния отбор."

Дария Александрова
