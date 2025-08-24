Бивш капитан на Левски: Няма да гледам България - Испания, това ще унищожи моето съзнание

Бившият капитан на Левски Станислав Ангелов даде обширно интервю в предаването "Арена Спорт" по БНТ. Той изрази несъгласието си с начина, по който държавата работи за развитието на детско-юношеския футбол, отбелязвайки проблемите му. Директорът на школата на Левски-Раковски не възнамерява да гледа световната квалификация между националния ни тим и Испания на стадион "Васил Левски", защото това би унищожило съзнанието му.

Станислав Ангелов няма да гледа България - Испания

"Нямам никакви очаквания за мача с Испания. Най-вероятно няма да го гледам. С голяма мъка го казвам. Това ще унищожи моето съзнание. Искам да виждам конкурентен отбор, който да се бори на всички нива. Момчетата не са виновни. Илиян Илиев работи и се старае, но той само избира от най-доброто. Трябва да се отделят средства и да се обърне внимание на децата. Те са жертва на нерегулираната система. Трябва да се променят закони. Не вярвам новото правило много да помогне. Бюджетът за спорта не е достатъчен", смята Ангелов.

"Сега никой няма да тръгне да инвестира в деца. Държавата дава пари за земеделие, но защо никой не дава за деца. Не е ли по-важно бъдещето на тази държава? Как да сме конкурентни, като няма субсидии? Клубовете не инвестират, защото никой не те защитава да получиш това, което си изработил. Взимат деца, без да плащат на отборите им. За да реализираш нещо, системата трябва да притиска всички в производствения процес. Сградата се строи от основите. Ние гледаме в покрива, без да имаме основи", категоричен е бившият капитан на Левски.

