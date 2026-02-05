Шампион на Висшата лига от близкото минало бе наказан с 6 точки и се озова на дъното

Отборът на Лестър Сити, който стана шампион на Висшата лига през сезон 2015/16, бе наказан с отнемане на шест точки в настоящия сезон на Чемпиъншип заради нарушения на финансовия феърплей, съобщават агенция "Ройтерс". С корекцията "лисиците" се смъкват до 20-о място във второто ниво на английския футбол и са над чертата на изпадащите само по голова разлика, като има реална заплаха да отидат в третото ниво на английския футбол през следващия сезон.

Пропадането на Лестър продължава

Лестър бе разследван относно период от три години, завършил през лятото на 2024. През ноември бе проведено изслушване на ръководството, а окончателното решение е наказание. "Комисията установи, че клубът е прескочил прага за устойчивост с 20.8 милиона паунда в тригодишния период между 2022 и 2024. Отказът му да предостави своите годишни отчети до крайния срок също е нарушение на правилата", пишат от Висшата лига.

Лестър отпадна от Висшата лига през сезон 2024/25, когато завърши на 18-то място. Тимът не се представя убедително и в Чемпиъншип - вероятно повлиян и от проблемите на клуба извън терена. Лестър заемаше 17-то място с 38 точки, но след като му бъдат отнети шест точки, ще се озовен а 20-та позиция с 32 пункта, колкото имат и отборите на 21-вия и 22-рия Блекбърн и Уест Бром.

