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Скръбна вест! Национал на ЮАР, играл на Мондиал 2026, е починал на едва 25-годишна възраст!

11 юли 2026, 17:15 часа 1066 прочитания 0 коментара

Полузащитникът Джейдън Адамс, който игра на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада с тима на Република Южна Африка, е починал на едва 25-годишна възраст. Информацията бе публикувана първо от Soccer Laduma, а по-късно и от Johannesburg Sunday World.

Причините за кончината на Адамс все още не са установени

Причините за смъртта на футболиста на Мамелъди Сундаунс все още не са установени. Адамс премина в редиците на Мамелъди през 2025 и записа 27 мача за отбора. Преди това той бе част от Стеленбош, където прекара пет сезона.

За ЮАР Адамс има девет мача, три от които в груповата фаза на Мондиала. Той обаче не игра срещу Канада в елиминациите.

Поклон пред паметта му!

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Световно първенство по футбол 2026 Южна Африка отбор
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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