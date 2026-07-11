Скръбна вест! Национал на ЮАР, играл на Мондиал 2026, е починал на едва 25-годишна възраст!

Полузащитникът Джейдън Адамс, който игра на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада с тима на Република Южна Африка, е починал на едва 25-годишна възраст. Информацията бе публикувана първо от Soccer Laduma, а по-късно и от Johannesburg Sunday World.
Причините за кончината на Адамс все още не са установени
Heartbreaking news. South Africa international and Mamelodi Sundowns midfielder Jayden Adams has sadly passed away at the age of 2,5, @SundayWorldZA confirm. 💔🇿🇦— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2026
Adams recently made his World Cup debut with South Africa and played a key role in Mamelodi Sundowns’ successful CAF… pic.twitter.com/NfRXLr57q7
Причините за смъртта на футболиста на Мамелъди Сундаунс все още не са установени. Адамс премина в редиците на Мамелъди през 2025 и записа 27 мача за отбора. Преди това той бе част от Стеленбош, където прекара пет сезона.
За ЮАР Адамс има девет мача, три от които в груповата фаза на Мондиала. Той обаче не игра срещу Канада в елиминациите.
Поклон пред паметта му!