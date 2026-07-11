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Клоп се срещна с представители на Германския футболен съюз – ще води Бундестима поне до Мондиал 2030! (ВИДЕО)

11 юли 2026, 16:05 часа 715 прочитания 0 коментара

Юрген Клоп е разговарял с представители на Германския футболен съюз относно вакантния селекционерски пост, съобщава „Билд“. Срещата е била проведена в хотел край летище в „Джон Ф. Кенеди“ в Ню Йорк, като от страна на федерацията са присъствали президентът Бернд Нойендорф и неговият заместник Ханс-Йоахим Ватцке.

Клоп е бил с агента си Марк Козике, а двете страни са говорили повече от четири часа. Самият треньор е на Световното първенство като анализатор за MagentaTV и е на американска земя от няколко седмици, докато Нойендорф и Ватцке са летяли в петък от Франкфурт.

Юрген Клоп ще получи по-висока заплата от Нагелсман

Клоп е водещият кандидат за селекционер на националния отбор според федерацията, която прие оставката на Юлиан Нагелсман след отпадането от Парагвай. Бившият треньор на Ливърпул и Борусия Дортмунд вече показа, че е открит към преговори и всичко друго освен назначението му би било изненада, пише агенция ДПА.

Очаква се Клоп да получи договор до Мондиал 2030 и малко по-висока заплата от Нагелсман. В момента той работи като директор на футболното направление на производителя на енергийни напитки „Ред Бул“, но различни медии спекулират, че той има специална клауза, според която може да оглави националния отбор на Германия. В същото време Клоп може да остане в компанията, но официален представител или посланик.

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Първите мачове на Германия след Световното първенство са през септември и октомври в Лигата на нациите. Съперници са Сърбия и Гърция.

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Германия отбор Юрген Клоп Юлиян Нагелсман Световно първенство по футбол 2030
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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