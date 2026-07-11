В Русия задължиха учители в отпуските им да успокояват изнервените чакащи по бензиностанциите

В Краснодарския край в Русия учителите са викани да работят "доброволно" на бензиностанциите, за да успокояват изнервените шофьори. Администрацията на Дински район е издала заповед до училищата, в която се разпорежда учители да посещават бензиностанциите по време на отпуските си, за да поддържат реда. В замяна ще им бъдат осигурени безплатни чай и кафе. Това съобщи руският телеграм канал "Antijob.net — канал Антиджоба", който е насочен предимно към обяви за работа.

Кореспондент на изданието "Живая Кубань" се е свързал с отдела по образование на Дински район, за да провери информацията - оттам не са отрекли, че търсят учители да работят по бензиностанциите. Обяснили са, че обявата е само за мъже и че учителите с готовност се отзовавали: "Никой не принуждава никого да работи, особено жените. Мъжете се включват като доброволци, защото ситуацията на бензиностанциите засяга и тях самите. Сред доброволците няма жени".

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Но от телеграм канала "Antijob.net — канал Антиджоба" казват друго:

"Администрацията е инструктирала няколко училища да назначат по трима души, независимо от пола, на бензиностанциите от 7 до 9 юли. Учителите ще работят заедно с полицията, за да следят за реда по опашките и да успокояват шофьорите. Дежурствата им ще бъдат по шест часа и ще получават чай или кафе".

Каналът добавя, че учителите са били в ужас от новата разпоредба. "Ние, младите учители, които тежим по 50 кг, трябва да успокояваме ядосани хора на бензиностанциите. Безплатно и задължително, иначе ще има въпроси и, не дай си Боже, уволнение! Благодаря на системата!", са коментарите в интернет.

От администрацията обаче твърдят, че инициативата била на самите учители.

В Псковска област също се търсят "доброволци" за работа на бензиностанциите на "Сургутнефтегаз". Те трябва да информират шофьорите за разпоредбите за горивото и да помагат за регулиране на опашките.

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Бензиностанциите на "Псковнефтепродукт" също се обслужват от доброволци.